Les émissaires de Trump attendus en Ukraine pour la première fois, après Moscou

Le président russe Vladimir Poutine (à droite) accueille au Kremlin les émissaires américains Jared Kushner (à gauche) et Steve Witkoff, le 5 septembre 2026 ( POOL / Gavriil GRIGOROV )

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont attendus en Ukraine pour la première fois dimanche, porteurs selon le président Donald Trump d'une proposition destinée à mettre fin au conflit avec la Russie, après avoir rencontré la veille Vladimir Poutine à Moscou.

Le président russe s'est entretenu pendant trois heures samedi soir avec M. Witkoff, un homme d'affaires proche de M. Trump, et M. Kushner, le gendre du président américain, une conversation que le conseiller du Kremlin Youri Ouchakov a qualifiée de "constructive, extrêmement franche et empreinte de confiance".

"Les représentants américains se sont minutieusement préparés pour ce déplacement. Ils ont non seulement réitéré leur intérêt habituel pour une fin rapide des hostilités, mais ils ont également présenté un certain nombre d'idées sur les voies possibles menant à un règlement", a déclaré M. Ouchakov à des journalistes, dont l'AFP.

La partie russe "s'est dite confiante dans la réalisation des objectifs fixés", a-t-il ajouté, sans dévoiler les objectifs en question.

Un porte-parole de la Maison Blanche a par la suite déclaré à l'AFP que les deux émissaires "ont discuté de plans substantiels pour les prochaines étapes, qui seront annoncés dans les semaines à venir".

"La situation n'est bien sûr pas simple", a déclaré le président russe aux deux envoyés dans une vaste salle du Kremlin, selon des images diffusées par la télévision russe.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a été envisagé à un moment que MM. Kushner et Witkoff, dont ce sera la première visite en Ukraine, se déplacent directement de Moscou à Kiev en avion, ce qui aurait été exceptionnel.

L'avion gouvernemental américain transportant les deux émissaires a finalement atterri aux premières heures de dimanche à Rzeszow, en Pologne, près de la frontière ukrainienne, selon le site de suivi aéronautique FlightRadar24.

Les personnalités se rendant en Ukraine prennent généralement le train à partir de pays frontaliers, les aéroports ukrainiens étant fermés depuis le début de la guerre.

Bombardements "démonstratifs"

Dans la nuit de vendredi à samedi, des bombardements russes "démonstratifs" avaient frappé les deux aéroports de Kiev, selon M. Zelensky, qui n'a pas précisé l'ampleur des dégâts.

Une image diffusée sur les réseaux sociaux par le conseiller présidentiel russe Kirill Dmitriev montre ce dernier (au centre) accueillant les émissaires américains Jared Kushner (à gauche) et Steve Witkoff à l'aéroport de Vnoukovo à Moscou, le 5 septembre 2026 ( X / @kadmitriev / Handout )

"Il est clair que ces frappes russes sur les aéroports constituent une réaction aux discussions et aux préparatifs concernant l'éventualité d'un déplacement de la partie américaine en Ukraine par voie aérienne et d'un atterrissage aux aéroports de Kiev ou de Boryspil", avait-il déploré.

Les autorités militaires ukrainiennes ont lancé une alerte au drone dans la capitale dimanche à l'aube, mais l'ont levée une vingtaine de minutes plus tard.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé samedi que Vladimir Poutine avait ordonné de cesser les frappes pour trois jours sur Kiev, le temps des contacts prévus avec ces représentants du gouvernement américain.

Vendredi, Volodymyr Zelensky avait certifié que l'Ukraine ne bombarderait pas la Russie pendant ces négociations et demandé à Moscou d'"assurer réciproquement un cessez-le-feu" pendant "la durée nécessaire à la conduite" des pourparlers.

Depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, Donald Trump a amorcé plusieurs cycles de discussions pour tenter de trouver une issue au conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ces tentatives n'ont jusqu'à présent mené à aucune avancée tangible.

Le président américain n'a pas précisé si la proposition transmise par ses émissaires impliquait une cession de territoires de la part de l'Ukraine, comme il l'avait laissé entendre auparavant. Il a juste déclaré: "Nous avons une idée pour la paix".

Il a par ailleurs attribué la guerre, qui a débuté avec le déclenchement d'une offensive russe de grande ampleur contre l'Ukraine en février 2022, à un "problème de personnalité" entre MM. Zelensky et Poutine.

Le déplacement, un événement rare, du directeur de la CIA, John Ratcliffe, la semaine dernière dans la capitale russe, avait suscité de nombreuses conjectures.