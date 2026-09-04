Les émissaires de Trump annoncés ce week-end à Moscou et Kyiv

(Actualisé avec déclaration de Zelensky)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé vendredi la venue des émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, dimanche à Kyiv après une étape à Moscou.

L'agence de presse russe Tass avait annoncé auparavant que les deux émissaires américains se rendraient ce week-end en Russie puis en Ukraine. Le Kremlin n'a pas confirmé cette information.

Le président ukrainien a assuré que l'Ukraine garantirait la sécurité de l'espace aérien pour le déplacement de Steve Witkoff et de Jared Kushner à la suite d'un bombardement russe sur le centre de Kyiv.

Volodimir Zelensky a également appelé Moscou à suspendre ses attaques aériennes sur l'Ukraine à cette occasion.

Le dernier déplacement à Moscou de Steve Witkoff et Jared Kushner remonte au mois de janvier. Ils s'étaient à l'époque entretenus avec le président Vladimir Poutine au Kremlin.

Les hommes de confiance de Donald Trump ne se sont en revanche jamais rendus à Kyiv dans le cadre des discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

De source proche du dossier, on indique que le programme des deux hommes est encore en cours de discussion. "Les Russes ne veulent pas qu'ils se rendent à Kyiv et tentent de les faire changer d'avis", a dit la source.

Les dernières négociations entre la Russie et l'Ukraine, menées sous l'égide des États-Unis, ont eu lieu en février, peu avant que les États-Unis et Israël ne lancent une guerre contre l'Iran.

Les deux belligérants ont depuis intensifié les attaques aériennes contre leurs territoires et leurs intérêts économiques respectifs.

(Bureau de Reuters à Moscou, avec la contribution de Dan Flynn à Londres ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)