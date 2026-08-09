Les Émirats arabes unis extradent Daniel Kinahan, un Irlandais soupçonné d'être à la tête d'un gang criminel

(Actualisé avec contexte)

Les Émirats arabes unis ont remis Daniel Kinahan, présumé chef d'un gang criminel irlandais, aux autorités irlandaises, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle des Émirats arabes unis (WAM), citant un communiqué conjoint.

Daniel Kinahan, qui avait été arrêté à Dubaï en avril, avait été désigné par les États-Unis en 2022 comme l'un des trois chefs du "Kinahan Organised Crime Group".

Washington avait alors offert une récompense de cinq millions de dollars (4,3 millions d'euros) pour leur arrestation.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement les représentants de Daniel Kinahan. Un avocat de ce dernier avait déclaré à la BBC en 2021 qu'il n'avait ni casier judiciaire ni condamnation et que les allégations selon lesquelles il serait un chef de gang étaient fausses.

La décision des Émirats arabes unis a été rendue à la suite d'un jugement rendu par un tribunal de Dubaï et s'appuie sur un accord d'extradition entre les Émirats arabes unis et l'Irlande.

"Kinahan est considéré comme l'une des personnes les plus recherchées dans des affaires liées au crime organisé transnational", a rapporté l’agence WAM, citant le communiqué conjoint des deux pays.

"Il est accusé d'avoir dirigé un groupe criminel organisé, de meurtre et de trafic illicite de stupéfiants, conformément à une demande officielle présentée par les autorités irlandaises", est-il précisé dans le communiqué.

La Garda, la police irlandaise, n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Selon l'Irish Times, Daniel Kinahan, qui vivait au grand jour à Dubaï depuis dix ans, sera arrêté à son arrivée en Irlande, à l'issue d'années d'enquêtes menées par le Bureau de la lutte contre la drogue et le crime organisé de la Garda.

(Nayera Abdallah à Dubaï et Padraic Halpin à Dublin, Version française Benoit Van Overstraeten)