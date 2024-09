Les émeutes en Nouvelle-Calédonie freinent Groupama au premier semestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'assureur français Groupama a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 11% sur un an au premier semestre, à 398 millions d'euros, reflétant "le coût des événements de mai et juin 2024 en Nouvelle-Calédonie".

Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie a été en proie à des violences d'une ampleur inédite depuis la quasi-guerre civile des années 1980.

Treize personnes ont été tuées, dont deux gendarmes, des centaines de personnes blessées et les dégâts matériels sont colossaux, estimés à au moins 2,2 milliards d'euros.

Selon la fédération professionnelle France Assureurs, le coût total pour les assureurs s'élève pour l'instant à un milliard d'euros.

L'impact pour Groupama est de 116 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de Groupama entre janvier et juin s'affiche en hausse de 8,7%, à 12 milliards d'euros, porté par l'épargne retraite (+20,7%), l’assurance santé & prévoyance (+10%) et celle de biens et responsabilité (+5,0%).

Les sinistres climatiques "restent à un niveau assez modéré, comparable à celui de fin juin 2023", note par ailleurs l'assureur.

Groupama fait également part d'une "provision de saisonnalité" affectant ses résultats sur la première moitié d'année.

Ces derniers peuvent varier fortement d'un semestre sur l'autre: proche du demi-milliard d'euros au premier semestre 2023, le bénéfice net de la société a fait du quasi-surplace au second.