Les embauches se sont stabilisées au 3e trimestre, selon l'Urssaf

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) s'est stabilisé au troisième trimestre (+0,1%) par rapport au trimestre précédent, après quatre trimestres orientés à la baisse, a indiqué mercredi l'Urssaf.

Au premier trimestre, le nombre de déclarations d'embauche avait reculé de 1,1%, avant de diminuer de 1,2% au deuxième trimestre, rappelle l'organisme dans un communiqué.

Sur un an, le nombre a diminué de 3,5% au troisième trimestre. Mais avec plus de 2,3 millions de déclarations, le niveau reste supérieur de 8,5% à celui du dernier trimestre 2019, avant la crise Covid.

L'évolution au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent est contrastée selon le type de contrat. Les déclarations d’embauche en CDD de plus d’un mois augmentent de 1,6% (après -2,1%), alors que celles en CDI diminuent de 1,3% (après -0,4%). Selon la taille des entreprises, celles de moins de 20 salariés affichent une très légère baisse (-0,3%), tandis que les plus grandes enregistrent une très légère hausse (+0,4%).

Par secteur, les déclarations d'embauche "rebondissent dans l'industrie (+1,2%, après -1,5%), se stabilisent dans le tertiaire (+0,2%, après -1,5%) et baissent plus modérément dans la construction (-0,6%, après -2,7%)", détaille l'Urssaf.

Si leur niveau reste nettement plus élevé que celui d’avant-crise dans l’industrie et le tertiaire (respectivement de 11,1% et de 10,2% par rapport au dernier trimestre 2019), il est en revanche sensiblement inférieur dans la construction (-9,3%).