 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026, annonce le gouvernement
information fournie par AFP 27/08/2025 à 13:09

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, le 27 août 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, le 27 août 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement Sophie Primas à l'issue du Conseil des ministres.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté un décret fixant ces dates en Conseil des ministres, a-t-elle précisé.

Ces élections municipales marqueront en particulier l'entrée en vigueur d'un nouveau mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille.

La réforme votée début juillet par le Parlement va conduire à un système de double élection, et donc deux urnes, l'une pour élire les membres du Conseil de la mairie centrale (Conseil de Paris, Conseils municipaux de Lyon et de Marseille) - lesquels élisent ensuite le maire -, l'autre pour élire ceux de l'arrondissement (à Paris) ou du secteur (à Lyon et Marseille).

Elle met un terme pour les trois grandes villes au mode de scrutin instauré par la "loi PLM" en 1982: les électeurs à Paris, Lyon et Marseille votaient jusqu'alors dans chaque arrondissement ou secteur pour une liste de conseillers, les élus du haut de la liste siégeant à la fois au conseil d'arrondissement/secteur et au conseil de la mairie centrale.

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:50

    On aimerait plutôt savoir quand auront lieu les législatives voire les présidentielles en 2025 !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les membres du gouvernement à Moscou, le 27 août 2025 ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )
    Le Kremlin "défavorable" au déploiement de troupes européennes en Ukraine
    information fournie par AFP 27.08.2025 14:07 

    Le Kremlin s'est dit "défavorable" mercredi à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix, tout en sous-entendant qu'une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'est pas à l'ordre ... Lire la suite

  • LaRef 2025
    LaRef 2025 : suivez le programme en direct dès 14h
    information fournie par Boursorama 27.08.2025 13:55 

    La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, le 27 août 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Vote de confiance: Macron en "soutien total" au choix de Bayrou
    information fournie par AFP 27.08.2025 13:46 

    Emmanuel Macron a apporté mercredi en Conseil des ministres son "soutien total" au choix de François Bayrou de solliciter un vote de confiance, a priori perdu d'avance, devant l'Assemblée nationale le 8 septembre sur le désendettement de la France. Selon la porte-parole ... Lire la suite

  • Collecte le sang lors du "Marathon du don 2024" à l'Hôtel de Ville de Paris, le 28 novembre 2024 ( AFP / Grégoire CAMPIONE )
    Tatouages, piercings: plus que deux mois d'attente pour donner son sang
    information fournie par AFP 27.08.2025 13:30 

    À partir du 1er septembre, il sera possible de donner son sang deux mois après un tatouage ou un piercing, au lieu de quatre mois jusqu'ici, grâce à l'amélioration des techniques de dépistage de virus comme l'hépatite C, rappelle mercredi l’Établissement français ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank