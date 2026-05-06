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Les électeurs britanniques sont les prochains sur la liste en cette année électorale suivie de près par les marchés mondiaux
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 15:11

Les élections locales britanniques
de cette semaine – les dernières d'une série d'environ 40
scrutins organisés cette année à travers le monde – suscitent
plus d'attention que d'habitude de la part des marchés
financiers, alors que la pression s'intensifie sur le Premier
ministre Keir Starmer. 
    
    Voici un aperçu de certaines des élections qui retiennent
l'attention des marchés financiers:
    
    ROYAUME-UNI 
    Les élections locales n'attirent généralement pas
l'attention des investisseurs étrangers. Celles de jeudi font
exception. 
    Après des scandales à répétition et des critiques provenant
tant de l'intérieur que de l'extérieur du Parti travailliste au
pouvoir, qui lui reprochent de ne pas avoir encore amélioré le
niveau de vie, le Parti travailliste s'attend à de lourdes
pertes, face au parti Reform dans ses anciens bastions
industriels et face aux Verts dans les grandes villes .
    Le marché obligataire est sensible aux signes indiquant que
Starmer, partisan de la rigueur budgétaire, pourrait être
remplacé, tandis que la livre sterling pourrait s'affaiblir
. 
    
    
    La plateforme de marché de prédiction en ligne Polymarket
estime à près de 70 % la probabilité d'un tel changement d'ici
la fin de l'année. Les prochaines élections nationales sont
prévues d'ici août 2029. 
    « Si le résultat est très mauvais pour le Parti
travailliste, il y a un risque que les rendements augmentent, ce
qui posera un défi », a déclaré Guy Miller, économiste en chef
du groupe Zurich Insurance. 
    
    COLOMBIE
    La course à la présidence en Colombie – dont le premier tour
est prévu le 31 mai – reste ouverte après les résultats mitigés
 des élections législatives de mars. 
    Le président de gauche Gustavo Petro s'est heurté à la
banque centrale et a cherché à promulguer un décret d'urgence
économique . Certains investisseurs se sont réjouis de la
montée en puissance de la candidate de centre-droit Paloma
Valencia.
     “Un engagement crédible en faveur de l'assainissement
budgétaire, même s'il est progressif, pourrait réduire les
primes de risque et atténuer les pressions inflationnistes
découlant d'une politique budgétaire trop expansionniste,” a
déclaré Alejandro Arreaza, économiste chez Barclays, dans une
note.
    Une victoire d’Ivan Cepeda, du parti de Petro, “pourrait
entraîner une hausse des primes de risque, des pressions sur le
taux de change et un nouveau resserrement,” a-t-il ajouté.
    
    PÉROU
    Aucun candidat n'a obtenu suffisamment de voix lors du
premier tour chaotique de l'élection présidentielle péruvienne
 le 12 avril. Les résultats définitifs sont attendus au
plus tard le 15 mai. 
    La candidate de droite Keiko Fujimori était en tête et
dispose d'une avance avant le second tour du 7 juin . 
    La probable participation du candidat de gauche Roberto
Sanchez au second tour  incite les investisseurs à la
prudence . Ses propositions incluent une nouvelle
constitution et la révision des contrats miniers. 
    
    Les banques ont déclaré qu'un scrutin contesté pourrait
déclencher une fuite des capitaux.
    Les observateurs internationaux n'ont relevé aucune preuve
de fraude, bien que les retards dans le dépouillement des votes
aient contraint le responsable électoral en chef à démissionner
.
    En raison de facteurs tels que les procédures de destitution
et les scandales de corruption, le Pérou a connu huit présidents
depuis 2018, mais la croissance dans presque tous les secteurs a
stimulé l'économie . 
    
    ÉTHIOPIE ET ZAMBIE 
    L'Éthiopie et la Zambie, toutes deux en défaut de paiement,
organiseront chacune des élections au cours des prochains mois,
l'économie constituant une préoccupation majeure.
    Les investisseurs ont salué les réformes économiques de la
Zambie  et l'augmentation de la production de cuivre,
tandis que la hausse des exportations d'or et de café ainsi que
les réformes du marché des changes ont amélioré les perspectives
de l'Éthiopie. 
    Le Parti de la prospérité du Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed  devrait remporter la victoire en juin, même si le
boycott de l'opposition et les problèmes de sécurité pourraient
entraver le scrutin. 
Le président sortant de la Zambie, Hakainde Hichilema, est
également donné favori pour remporter les élections en août,
mais la flambée des prix de l'énergie et des engrais liée à la
guerre en Iran  pourrait lui porter préjudice. L'agence de
notation S&P estime que ces élections constituent un risque pour
la continuité des politiques, alors même que les efforts
d'assainissement budgétaire du gouvernement commencent à porter
leurs fruits.
    
    ISRAËL
    Les élections législatives en Israël, prévues en octobre,
sont considérées comme un référendum sur le Premier ministre
Benjamin Netanyahu. 
    Les sondages montrent que la guerre en Iran n'a guère
contribué à améliorer sa cote de popularité . Avant la
guerre, les sondages laissaient déjà entendre que la coalition
de droite de Netanyahu aurait du mal à remporter 
suffisamment de sièges pour former un gouvernement.
    L'économie israélienne s'était redressée en 2025 . La
guerre a conduit le gouvernement à revoir à la baisse ses
prévisions de croissance pour cette année , mais le shekel
est à son plus haut niveau depuis plus de 30 ans  ILS= , ce qui
inquiète les exportateurs. 
    
    
    BRÉSIL
    Les sondages montrent que le président brésilien de gauche
Luiz Inacio Lula da Silva  est statistiquement à égalité
 avec le sénateur de droite Flavio Bolsonaro dans un
éventuel second tour lors des élections d'octobre. 
    Les sièges de la Chambre basse, les deux tiers du Sénat et
les 27 postes de gouverneurs d'État seront également en jeu. 
    La guerre en Iran a brouillé les perspectives d'inflation
. Le gouvernement de Lula prévoit  des baisses de
taxes sur les carburants  et une aide aux ménages endettés
. 
    Mais les difficultés économiques pourraient profiter à son
rival, le fils de l'ancien président emprisonné Jair Bolsonaro. 
    
    Felipe Camargo, d'Oxford Economics, a déclaré qu'un
gouvernement de centre-droit dirigé par Bolsonaro pourrait
déboucher sur un « scénario idéal pour les marchés », notamment
en mettant l'accent sur la réduction de l'inflation et le
renversement de la tendance à la hausse du ratio dette/PIB.
    
    ÉTATS-UNIS
    Les élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront
qui contrôlera le Congrès, constitueront un test majeur pour le
président Donald Trump.
    La guerre a fait chuter sa cote de popularité à son plus bas
niveau depuis le début de son mandat – 34%, selon un sondage
Reuters/Ipsos  – et a fait grimper le prix de l'essence
au-dessus de 4 dollars le gallon à l'approche des élections de
mi-mandat, lors desquelles les républicains risquent de perdre
le contrôle du Congrès.
    Les analystes estiment que l'incertitude qui règne à
l'approche du scrutin pourrait peser sur le dollar et les
actions, même si, pour l'instant, l'actualité concernant l'Iran
domine.
USA 2024
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