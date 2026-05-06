Les électeurs britanniques sont les prochains sur la liste en cette année électorale suivie de près par les marchés mondiaux

Les élections locales britanniques de cette semaine – les dernières d'une série d'environ 40 scrutins organisés cette année à travers le monde – suscitent plus d'attention que d'habitude de la part des marchés financiers, alors que la pression s'intensifie sur le Premier ministre Keir Starmer. Voici un aperçu de certaines des élections qui retiennent l'attention des marchés financiers: ROYAUME-UNI Les élections locales n'attirent généralement pas l'attention des investisseurs étrangers. Celles de jeudi font exception. Après des scandales à répétition et des critiques provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur du Parti travailliste au pouvoir, qui lui reprochent de ne pas avoir encore amélioré le niveau de vie, le Parti travailliste s'attend à de lourdes pertes, face au parti Reform dans ses anciens bastions industriels et face aux Verts dans les grandes villes . Le marché obligataire est sensible aux signes indiquant que Starmer, partisan de la rigueur budgétaire, pourrait être remplacé, tandis que la livre sterling pourrait s'affaiblir . La plateforme de marché de prédiction en ligne Polymarket estime à près de 70 % la probabilité d'un tel changement d'ici la fin de l'année. Les prochaines élections nationales sont prévues d'ici août 2029. « Si le résultat est très mauvais pour le Parti travailliste, il y a un risque que les rendements augmentent, ce qui posera un défi », a déclaré Guy Miller, économiste en chef du groupe Zurich Insurance. COLOMBIE La course à la présidence en Colombie – dont le premier tour est prévu le 31 mai – reste ouverte après les résultats mitigés des élections législatives de mars. Le président de gauche Gustavo Petro s'est heurté à la banque centrale et a cherché à promulguer un décret d'urgence économique . Certains investisseurs se sont réjouis de la montée en puissance de la candidate de centre-droit Paloma Valencia. “Un engagement crédible en faveur de l'assainissement budgétaire, même s'il est progressif, pourrait réduire les primes de risque et atténuer les pressions inflationnistes découlant d'une politique budgétaire trop expansionniste,” a déclaré Alejandro Arreaza, économiste chez Barclays, dans une note. Une victoire d’Ivan Cepeda, du parti de Petro, “pourrait entraîner une hausse des primes de risque, des pressions sur le taux de change et un nouveau resserrement,” a-t-il ajouté. PÉROU Aucun candidat n'a obtenu suffisamment de voix lors du premier tour chaotique de l'élection présidentielle péruvienne le 12 avril. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard le 15 mai. La candidate de droite Keiko Fujimori était en tête et dispose d'une avance avant le second tour du 7 juin . La probable participation du candidat de gauche Roberto Sanchez au second tour incite les investisseurs à la prudence . Ses propositions incluent une nouvelle constitution et la révision des contrats miniers. Les banques ont déclaré qu'un scrutin contesté pourrait déclencher une fuite des capitaux. Les observateurs internationaux n'ont relevé aucune preuve de fraude, bien que les retards dans le dépouillement des votes aient contraint le responsable électoral en chef à démissionner . En raison de facteurs tels que les procédures de destitution et les scandales de corruption, le Pérou a connu huit présidents depuis 2018, mais la croissance dans presque tous les secteurs a stimulé l'économie . ÉTHIOPIE ET ZAMBIE L'Éthiopie et la Zambie, toutes deux en défaut de paiement, organiseront chacune des élections au cours des prochains mois, l'économie constituant une préoccupation majeure. Les investisseurs ont salué les réformes économiques de la Zambie et l'augmentation de la production de cuivre, tandis que la hausse des exportations d'or et de café ainsi que les réformes du marché des changes ont amélioré les perspectives de l'Éthiopie. Le Parti de la prospérité du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed devrait remporter la victoire en juin, même si le boycott de l'opposition et les problèmes de sécurité pourraient entraver le scrutin. Le président sortant de la Zambie, Hakainde Hichilema, est également donné favori pour remporter les élections en août, mais la flambée des prix de l'énergie et des engrais liée à la guerre en Iran pourrait lui porter préjudice. L'agence de notation S&P estime que ces élections constituent un risque pour la continuité des politiques, alors même que les efforts d'assainissement budgétaire du gouvernement commencent à porter leurs fruits. ISRAËL Les élections législatives en Israël, prévues en octobre, sont considérées comme un référendum sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les sondages montrent que la guerre en Iran n'a guère contribué à améliorer sa cote de popularité . Avant la guerre, les sondages laissaient déjà entendre que la coalition de droite de Netanyahu aurait du mal à remporter suffisamment de sièges pour former un gouvernement. L'économie israélienne s'était redressée en 2025 . La guerre a conduit le gouvernement à revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année , mais le shekel est à son plus haut niveau depuis plus de 30 ans ILS= , ce qui inquiète les exportateurs. BRÉSIL Les sondages montrent que le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva est statistiquement à égalité avec le sénateur de droite Flavio Bolsonaro dans un éventuel second tour lors des élections d'octobre. Les sièges de la Chambre basse, les deux tiers du Sénat et les 27 postes de gouverneurs d'État seront également en jeu. La guerre en Iran a brouillé les perspectives d'inflation . Le gouvernement de Lula prévoit des baisses de taxes sur les carburants et une aide aux ménages endettés . Mais les difficultés économiques pourraient profiter à son rival, le fils de l'ancien président emprisonné Jair Bolsonaro. Felipe Camargo, d'Oxford Economics, a déclaré qu'un gouvernement de centre-droit dirigé par Bolsonaro pourrait déboucher sur un « scénario idéal pour les marchés », notamment en mettant l'accent sur la réduction de l'inflation et le renversement de la tendance à la hausse du ratio dette/PIB. ÉTATS-UNIS Les élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront qui contrôlera le Congrès, constitueront un test majeur pour le président Donald Trump. La guerre a fait chuter sa cote de popularité à son plus bas niveau depuis le début de son mandat – 34%, selon un sondage Reuters/Ipsos – et a fait grimper le prix de l'essence au-dessus de 4 dollars le gallon à l'approche des élections de mi-mandat, lors desquelles les républicains risquent de perdre le contrôle du Congrès. Les analystes estiment que l'incertitude qui règne à l'approche du scrutin pourrait peser sur le dollar et les actions, même si, pour l'instant, l'actualité concernant l'Iran domine.