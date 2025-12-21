 Aller au contenu principal
Les douanes suédoises inspectent un navire russe
information fournie par Reuters 21/12/2025 à 11:12

Les douanes suédoises ont annoncé dimanche qu'elles inspectaient, avec l'aide des garde-côtes et de la police, un navire russe s'étant ancré vendredi dans les eaux suédoises à la suite d'une avarie de moteur.

Les propriétaires de ce bateau, l'Adler, figurent sur la liste des entités visées par des sanctions de l'Union européenne, a dit Martin Hoglund, porte-parole des douanes suédoises.

"Peu après 01h00 la nuit dernière, nous sommes montés à bord du navire avec l'appui des garde-côtes et de la police afin de procéder à une inspection douanière", a-t-il dit. "L'inspection est toujours en cours."

Il a refusé de dire ce que les douanes avaient éventuellement trouvé à bord du navire.

Selon le site spécialisé Marine Traffic, l'Adler est un navire roulier de transport de marchandises long de 126 mètres. Il a jeté l'ancre au large d'Höganäs, dans le sud-ouest de la Suède.

Le navire et ses propriétaires, la société M Leasing LLC, sont aussi visés par des sanctions américaines pour des soupçons de participation à du transport d'armes, selon OpenSanctions, base de données sur les personnes et entreprises sanctionnées ou placées sous surveillance.

Martin Hoglund a déclaré que l'Adler avait quitté le port russe de Saint-Pétersbourg le 15 décembre. Les douanes suédoises ignorent sa destination prévue, a-t-il ajouté.

(Simon Johnson, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
