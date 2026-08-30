Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et en Chine

Des militaires recherchent des victives dans la rivière Narayani au Népal le 30 août 2026 ( AFP / Prakash MATHEMA )

Plus de 3.000 personnes sont portées disparues dimanche à la suite des crues soudaines et des glissements de terrain ayant frappé à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet.

Ces catastrophes survenues mercredi matin ont fait 797 morts, selon les données officielles.

Voici les derniers bilans toujours provisoires disponibles :

3.048 disparus

Selon les derniers bilans officiels, la catastrophe a fait 797 morts et 3.048 disparus.

Vue aérienne de Devighat, après des inondations meurtrières le 27 août 2026 au nord de Katmandou au Népal, à la frontière avec le Tibet ( AFP / Prabin RANABHAT )

Au Népal, le nombre de disparus a été revu légèrement à la hausse dimanche par l'autorité népalaise en charge des situations d'urgence, à 2.502. L'autorité a également établi à 781 le nombre de morts.

Parmi les personnes portées manquantes au Népal figurent plus de 900 agents de centrales hydroélectriques ou d'ouvriers de chantiers de construction de barrages.

Côté chinois, le bilan a été porté dimanche à 16 morts et 546 disparus, a rapporté la chaîne de télévision d'Etat CCTV.

850 étrangers

Au Népal, on était toujours sans nouvelles de 589 étrangers, a précisé l'autorité népalaise en charge des situations d'urgence.

Dimanche, les autorités chinoises ont chiffré à 261 le nombre des étrangers portés disparus au Tibet.

Cela porte le nombre total des étrangers avec lesquels aucun contact n'a pu être établi à au moins 850.

Népal

Selon les chiffres communiqués vendredi par l'Office du tourisme du Népal, 149 touristes népalais sont portés disparus.

L'agence népalaise de gestion des catastrophes a avancé le chiffre de 127.

Les autorités chinoises ont dénombré dimanche de leur côté 104 disparus népalais.

Chine

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu'une centaine de ressortissants chinois figuraient parmi les personnes portées disparues au Népal.

L'Office du tourisme du Népal a affirmé que tout contact était perdu avec huit Chinois.

Inde

Les chiffres de l'Office du tourisme du Népal ont fait état vendredi de 98 ressortissants indiens portés disparus.

Les autorités chinoises ont indiqué dimanche que 49 Indiens manquaient à l'appel.

Etats-Unis

Quatre-vingt-cinq ressortissants américains sont toujours portés disparus, a annoncé le département d'Etat dimanche.

Plus tôt dimanche, les autorités chinoises avaient indiqué que 18 ressortissants américains étaient portés disparus dans la région du Tibet.

Ukraine

L'Office du tourisme du Népal a évalué vendredi à 61 le nombre des Ukrainiens toujours portés disparus.

L'ambassade d'Ukraine à Katmandou a annoncé peu après qu'ils étaient 62.

Les autorités chinoises ont indiqué dimanche qu'un ressortissant ukrainien manquait à l'appel.

Malaisie

L'Office du tourisme du Népal a avancé le chiffre de 51 Malaisiens.

Les autorités chinoises en ont dénombré trois.

Australie

Le secrétaire d'Etat australien chargé de l'immigration a indiqué samedi que 41 Australiens étaient portés disparus.

L'Office du tourisme du Népal a pour sa part parlé de 35.

Six Australiens sont portés disparus dimanche, selon les autorités chinoises.

Royaume-Uni

Trente-trois Britanniques sont portés disparus, a fait savoir vendredi l'Office du tourisme du Népal.

Les autorités chinoises ont porté dimanche leur nombre à 15.

Lettonie

Vingt-neuf Lettons sont portés disparus, a déclaré vendredi l'Office du tourisme du Népal.

Les autorités chinoises ont fait état dimanche de 33 Lettons portés disparus.

Canada

L'Office du tourisme du Népal a signalé vendredi que 25 Canadiens figuraient parmi les disparus.

Le ministère canadien des Affaires étrangères a évalué ce chiffre à "environ 30" - il comprend aussi des résidents permanents au Canada - à la fois au Népal et au Tibet.

Les autorités chinoises ont rapporté dimanche que six Canadiens avaient disparu.

Corée du Sud

L'Office du tourisme du Népal a dit vendredi que neuf touristes sud-coréens étaient portés disparus.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères avait annoncé mercredi être sans nouvelles de neuf travailleurs du secteur hydroélectrique.

Singapour

Neuf Singapouriens sont portés disparus, selon l'Office du tourisme du Népal.

Russie

Neuf Russes sont portés disparus, a assuré vendredi l'Office du tourisme du Népal.

Les autorités chinoises en ont dénombré trois dimanche.

Allemagne

Huit Allemands sont portés disparus, selon l'Office du tourisme du Népal.

Les autorités chinoises ont rapporté dimanche que trois Allemands étaient portés disparus.

Autres pays

Afrique du Sud : six (Office du tourisme du Népal) et quatre (autorités chinoises)

Japon : cinq (Office du tourisme du Népal)

Nouvelle-Zélande : cinq (ministère des Affaires étrangères et Office du tourisme du Népal) et deux (autorités chinoises)

France : quatre (Office du tourisme du Népal et ministère français des Affaires étrangères) et deux (autorités chinoises)

Espagne : deux (ministère espagnol des Affaires étrangères) et une (autorités chinoises)

Belgique : deux (Office du tourisme du Népal)

Hongrie : trois (ministère hongrois des Affaires étrangères) et une (autorités chinoises). L'Office du tourisme du Népal a donné le chiffre d'une personne portée disparue.

Portugal : trois (gouvernement portugais). L'Office du tourisme du Népal a affirmé qu'un seul Portugais était porté disparu. Les autorités chinoises en dénombrent également un.

Pays-Bas : deux (Office du tourisme du Népal) et deux (autorités chinoises)

Italie : trois (ministère italien des Affaires étrangères). L'Office du tourisme du Népal a déclaré vendredi qu'une personne était portée disparue.

Irlande : deux (Office du tourisme du Népal) et deux (autorités chinoises)

Kazakhstan : trois (Office du tourisme du Népal) et une (autorités chinoises)

Estonie: deux (autorités chinoises)

Bélarus : une (Office du tourisme du Népal)

Finlande : une (Office du tourisme du Népal) et une (autorités chinoises)

Israël : une (Office du tourisme du Népal)

Lituanie : une (Office du tourisme du Népal) et une (autorités chinoises)

Philippines : une (Office du tourisme du Népal)

Serbie : une (Office du tourisme du Népal)

Suisse : une (Office du tourisme du Népal)

Suède : une (ministère suédois des Affaires étrangères et Office du tourisme du Népal)

Vietnam : une (Office du tourisme du Népal)

Nationalités non confirmées

Les nationalités des personnes ne faisant pas partie des groupes de touristes au Népal n'ont pas été communiquées.