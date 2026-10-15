Les dirigeants de l'UE se réunissent en sommet

par Philip Blenkinsop et Kate Abnett

Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent jeudi à Bruxelles pour un sommet lors duquel ils débattront des moyens de freiner les exportations chinoises, de la hausse des prix des l'énergie et du budget du bloc.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays membres de l'UE se réunissent moins d'une semaine après que la Commission européenne et la Chine ont conclu un accord visant à limiter les exportations de véhicules hybrides chinois vers le bloc.

Un projet de conclusions du sommet montre que les dirigeants demanderont à l'exécutif européen de poursuivre le dialogue avec Pékin tout en utilisant les mesures de défense commerciale de l'UE et en mettant en place de nouveau outils afin de protéger davantage le bloc.

"Ces déséquilibres ne se limitent pas à un seul secteur. Nous n'avons pas beaucoup de temps car avec chaque mois qui passe, ce sont des milliers d'emplois qui sont perdus", a dit un haut diplomate européen.

Pékin estime que le fait de mettre en avant la question des déséquilibres économiques servait de prétexte pour promouvoir le protectionnisme, exercer des pressions sur la Chine et lui imposer des restrictions.

VOLTE-FACE DE L'ALLEMAGNE

Des propositions franco-allemandes ont déjà été présentées concernant d'éventuelles mesures visant à réduire le déficit commercial avec la Chine, qui a atteint 360 milliards d'euros l'année dernière et s'élevait déjà à 200 milliards à l'issue du premier semestre 2026

Ce document conjoint marque un revirement de l'Allemagne, qui, il y a seulement deux ans, critiquait ouvertement les projets de l'UE visant à imposer des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Aujourd'hui, Berlin s'est ainsi rallié à la position protectionniste de la France.

Le sommet débutera à 10h00 (08h00 GMT) avec un débat sur la compétitivité de l'UE. La question des prix de l'énergie figure également à l'agenda.

Le projet de conclusions, qui décrit cette question comme ayant "une importance cruciale", renvoie à des propositions qui ont déjà été présentées par la Commission européenne, notamment sur un report d'un an de l'entrée en vigueur des obligations de déclaration concernant le méthane.

Les dirigeants de l'UE discuteront également du prochain budget pluriannuel du bloc, qui finance l'ensemble de ses politiques, rémunère ses responsables et fournit une aide à l'Ukraine, notamment, et qui est traditionnellement l'un des sujets les plus houleux à Bruxelles.

Un consensus est nécessaire pour que le budget soit adopté.

(Avec Andrew Gray, Julia Payne, Amina Ismail, Lili Bayer, Andreas Rinke, Michel Rose et Victoria Waldersee; version française Camille Raynaud)