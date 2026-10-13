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Les détenteurs d'obligations sénégalaises choisissent un conseiller financier pour les négociations sur la dette et mettent en garde contre les décotes, selon certaines sources
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 20:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une lettre des détenteurs d'obligations et de détails aux paragraphes 3 à 8)

Un groupe représentant les détenteurs d’obligations souveraines internationales du Sénégal a choisi le cabinet de conseil en restructuration Alvarez & Marsal comme conseiller financier dans le cadre des négociations en cours avec le gouvernement sur le traitement de la dette, ont déclaré à Reuters trois sources directement informées du dossier.

Cepays d’Afrique de l’Ouest a annoncé le mois dernier son intention de restructurer sa dette afin d’obtenir un prêt de sauvetage de 2,2 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international.

La pression s'est intensifiée sur le Sénégal pour qu'il prenne des mesures et ramène sa dette sur une trajectoire viable depuis la révélation, en 2024, d'une dette sous-estimée, dont le montant a par la suite été estimé par les analystes à environ 13 milliards de dollars.

Par ailleurs, trois sources distinctes ayant une connaissance directe de la situation ont indiqué à Reuters que les détenteurs d’obligations avaient adressé une lettre au gouvernement pour l’avertir que toute demande de réduction du principal, dite "haircut", pourrait retarder considérablement les négociations.

Cette lettre, envoyée il y a environ dix jours en réponse à une demande du gouvernement invitant les principaux groupes de créanciers à faire part de leurs "lignes rouges", pourrait compliquer les espoirs du Sénégal de parvenir rapidement à un réaménagement de sa dette .

Le pays a indiqué à ses créanciers lors d’un appel la semaine dernière qu’il visait à conclure des accords avec les créanciers officiels et les détenteurs d’obligations d’ici décembre .

Le groupe d’obligataires, dont le représentant légal est le cabinet White & Case, détient des obligations d’une valeur nominale de 2,2 milliards de dollars sur un encours total de 5,2 milliards de dollars.

White & Case et Alvarez & Marsal n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette lettre.

Obligations
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