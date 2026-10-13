Les détenteurs d'obligations sénégalaises choisissent Alvarez & Marsal comme banque conseil pour les négociations sur la dette, selon des sources

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Un groupe représentant les détenteurs d'obligations souveraines internationales du Sénégal a choisi Alvarez & Marsal comme banque conseil dans le cadre des négociations en cours avec le gouvernement sur le traitement de la dette, ont indiqué à Reuters trois sources directement informées du dossier.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest a annoncé le mois dernier son intention de restructurer son de dette afin d’obtenir un prêt de sauvetage de 2,2 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international.

La pression s'est intensifiée sur le Sénégal pour qu'il prenne des mesures et ramène sa dette sur une trajectoire viable depuis la révélation, en 2024, d'une dette sous-estimée, dont le montant a par la suite été estimé par les analystes à environ 13 milliards de dollars.