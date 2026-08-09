Les dépenses de défense de Taïwan devraient augmenter de 16% en 2027 - médias

Le gouvernement taïwanais va proposer une augmentation annuelle de 16% des dépenses de défense pour 2027, qui dépasseront ainsi pour la première fois les 1.000 milliards de dollars taïwanais (26,8 milliards d'euros), a rapporté dimanche l'agence de presse officielle Central News Agency.

Cette initiative intervient alors que la Chine - qui considère Taïwan, île gouvernée démocratiquement, comme faisant partie de son territoire - a intensifié ces dernières années ses pressions militaires et politiques pour faire valoir ses revendications.

Le projet de budget de plus de 1.100 milliards de dollars taïwanais, qui sera dévoilé le 20 août, comprend des crédits destinés aux garde-côtes, aux anciens combattants et à des projets spéciaux, et dépassera - comme cette année - le niveau de 3% du produit intérieur brut du pays, selon l'agence de presse.

Le gouvernement taïwanais a fait de la modernisation militaire un axe politique majeur et s'est engagé à plusieurs reprises à augmenter ses dépenses de défense, notamment pour développer des sous-marins de fabrication taïwanaise, face à la menace croissante de la Chine.

L'armée chinoise mène des opérations presque quotidiennement autour de Taïwan et organise régulièrement des exercices militaires, dont le dernier a eu lieu fin décembre.

La Chine modernise également rapidement ses forces armées, avec de nouveaux porte-avions, des avions de chasse furtifs et des missiles.

En mars, la Chine a annoncé une hausse de 7% de ses dépenses de défense pour cette année, à 1.910 milliards de yuans (244,9 milliards d'euros).

La Chine refuse de dialoguer avec le président du pays, Lai Ching-te, le qualifiant de "séparatiste". Ce dernier affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de l'avenir de l'île.

Taïwan a entrepris mercredi des exercices militaires de grande envergure visant à tester la capacité du commandement à s'adapter rapidement lorsque les mouvements de l'ennemi déjouent les prévisions.

Ces exercices, connus sous le nom de "Han Kuang" et devant durer dix jours, prévoient notamment des vols de chasseurs et des déploiements navals d'urgence.

Alors qu'il assistait aux manœuvres dans la ville de Taoyuan, au nord du pays, Lai Ching-te a déclaré dimanche que chaque exercice constituait une accumulation d'expérience qui renforce la confiance des militaires.

"Chaque élément de préparation rigoureuse en temps de paix renforce un peu plus la stabilité et la puissance de notre nation", déclare-t-il dans des commentaires publiés sur son compte Facebook.

Sur la côte est de Taïwan, l'armée a mené ce dimanche un exercice de décontamination nucléaire, biologique et chimique, simulant une attaque à l'arme chimique.

Des soldats, des chars et des véhicules blindés ont été décontaminés et désinfectés lors d’un exercice visant à tester la capacité à réagir rapidement à un tel événement et à renvoyer le personnel et le matériel sur les lignes de front dès que possible.

(Ben Blanchard, Version française Benoit Van Overstraeten)