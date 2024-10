Les défaillances d'entreprises toujours élevées, mais en ralentissement, selon une étude

( AFP / FRANCK FIFE )

Le nombre de défaillances d'entreprises sera élevé cette année, mais avec des signes de ralentissement de leur progression, selon une étude publiée mardi.

Sur 12 mois glissants, le nombre de défaillances atteint 63.401, au niveau des années records de 2009 (63.425) et 2015 (62.834), selon l'Observatoire des données économiques du CNAJMJ (Conseil national des Administrateurs judiciaires et des Mandataires judiciaires).

Cependant, le nombre de défaillances a baissé de 18,5% au 3ème trimestre par rapport au 2ème, avec 13.217 défaillances contre 16.224.

Cette baisse, selon l'Observatoire, "peut s’expliquer pour partie par la fermeture des tribunaux de commerce en août", mais le nombre de défaillances observées continue de dépasser les niveaux "standard" constatés aux troisièmes trimestres d'avant Covid : 11.465 en 2018 et 10.470 en 2019.

Par rapport à la moyenne du 3ème trimestre en 2018/2019, on constate de juillet à septembre une hausse très importante des défaillances dans les activités financières et d’assurance (+75%), les activités immobilières (+73%) ainsi que le transport et entreposage (+56%) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+49%).

La hausse est également relativement importante dans les secteurs de la construction (+37%), de l’hébergement/restauration (+32%) et du commerce (+32%).

De janvier à septembre, 46.879 entreprises sont entrées en défaillance, soit une hausse de 19,2% par rapport à 2023 sur la même période, et une hausse de 21,7% par rapport à 2018/2019.

Ces données, précise l'Observatoire, "montrent néanmoins un ralentissement de la dynamique de hausse" constatée depuis la fin du "quoi qu’il en coûte": sur le premier semestre 2024, cette hausse était de 21,4% par rapport au premier semestre 2023 et de 22,1% par rapport à la moyenne 2018/2019.

Au 3ème trimestre ces hausses respectives sont de 14% et 20,5%.

144.469 emplois sont menacés depuis le début de l’année, avec notamment, souligne l'étude, "la conversion en liquidation judiciaire" en septembre du distributeur de tracts publicitaires Milee, qui emploie plus de 10.000 salariés.