Les défaillances d'entreprises stables à fin novembre, selon la Banque de France

Le nombre de défaillances d'entreprises est resté stable sur les douze mois achevés en novembre, à 68.296, a annoncé vendredi la Banque de France.

( AFP / FRANCK FIFE )

Ce niveau est à peu près équivalent à ceux de fin septembre (68.353 défaillances sur douze mois) et fin octobre (68.282).

Le nombre de défaillances à fin novembre est supérieur de 4,4% à ce qu'il était un an auparavant (65.415 sur les douze mois achevés fin novembre 2024), mais il "poursuit son mouvement de décélération" après la hausse de 4,7% sur un an observée fin octobre, relève la Banque de France.

Ce niveau est également supérieur de 15,1% à la moyenne des défaillances de la décennie pré-Covid (2010-2019).

Les défaillances d'entreprises, qui concernent les sociétés se retrouvant en procédure collective devant un tribunal de commerce, ont atteint un niveau record en 2025, selon plusieurs organismes.

L'assureur Allianz Trade a ainsi indiqué cette semaine qu'il y en avait eu sans doute 68.500 l'an dernier.

La Banque de France remarque que, parallèlement à l'augmentation du nombre de défaillances, "la population d'entreprises s'accroît", ce qui relativise le nombre des chutes.

"Selon l'Insee", rappelle la banque centrale française, "un peu plus de 1,1 million d'entreprises ont été créées à fin novembre 2025 sur douze mois (...), en hausse de 3,6% par rapport au cumul 12 mois arrêté à fin novembre 2024".

Par taille, le nombre de défaillances de grandes entreprises ou d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) a été de 56 sur douze mois à la fin novembre, contre 59 à la fin novembre 2024, soit un recul de 5,1%.

Le nombre de défaillances a en revanche fortement augmenté (+16,2%) parmi les entreprises de taille moyenne, avec 531 concernées.