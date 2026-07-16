Les défaillances d'entreprises ont augmenté de 5,4% au deuxième trimestre (étude)

Le nombre de défaillances d’entreprises a augmenté de 5,4% au deuxième trimestre, selon l'étude trimestrielle du cabinet Altares, qui observe toutefois un recul du nombre d'emplois menacés, les entreprises les plus exposées ce trimestre étant les plus petites.

( AFP / DENIS CHARLET )

Il y a eu ainsi 17.486 procédures collectives ouvertes entre avril et juin, et 37.700 sur l'ensemble du premier semestre, soit 1.500 de plus qu'au premier semestre 2025.

Cependant, observe l'étude, "les difficultés frappent plus particulièrement les très petites et les jeunes entreprises, contribuant à modérer l’impact social de la hausse des défauts".

Le nombre d’emplois menacés est ainsi de 58.830 au deuxième trimestre, un recul de 9,5% sur un an.

La hausse des défaillances ralentit depuis plusieurs mois, relève Altares, mais le nombre de défaillances reste supérieur de près de 40% à ce qu'il était avant le Covid.

Les liquidations judiciaires directes restent prédominantes avec 11.591 jugements (+4,8% par rapport au deuxième trimestre 2025), représentant les deux tiers des procédures. Les redressements judiciaires progressent plus rapidement (+7,1% à 5.546 dossiers), tandis que les sauvegardes demeurent marginales avec 349 ouvertures, un nombre stagnant.

"La fragilité des entreprises n'est plus à chercher dans les dispositifs hérités de la gestion de la crise sanitaire mais dans une conjoncture qui affaiblit brutalement leur équilibre financier", observe Thierry Millon, directeur des études Altares.

"La demande intérieure reste atone, l’investissement sélectif, le marché du travail se tend et les entreprises arbitrent davantage entre prudence financière et nécessité d’adaptation", énumère-t-il, jugeant "vraisemblable" de rencontrer encore 34.000 à 35.000 défaillances supplémentaires au second semestre.

Les structures de moins de trois salariés concentrent 75% des procédures collectives, avec 13.185 défaillances, en hausse de 8,3% sur un an.

Les défaillances reculent en revanche dans les entreprises de 3 à 19 salariés (3.769 procédure, -3,3%).

Les structures d'au moins 20 salariés restent minoritaires parmi les défaillances mais "leur évolution est à surveiller", note Altares : 532 procédures ont été enregistrées au deuxième trimestre, soit +2,9% sur un an.

Sur le plan territorial, six régions métropolitaines repassent dans le vert, la Corse, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie ou encore la Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Mais les tensions s’accentuent en Auvergne-Rhône-Alpes, où les défaillances bondissent de 22,9%, dans les Hauts-de-France (+8,5%) et en Occitanie (+6,8%). L’Île-de-France reste la région la plus touchée avec 4.305 procédures, en hausse de 4,8%.