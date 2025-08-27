 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les créations d'entreprises ralentissent leur progression en juillet, selon l'Insee
information fournie par Boursorama avec AFP 27/08/2025 à 10:12

( AFP / AURORE MESENGE )

( AFP / AURORE MESENGE )

Les créations d'entreprises en France ont continué d'augmenter en juillet, moins rapidement qu'en juin mais portant le nombre de créations à un record historique, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique publiés mercredi.

En juillet, 99.632 entreprises ont été créées, soit une hausse de 0,7% par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. En juin, l'augmentation était de 3% (chiffre révisé à la baisse).

Ces 99.632 créations marquent un "nouveau maximum historique", précise l'Insee.

Dans le détail sur un mois, l'Insee relève 25.178 nouvelles sociétés (+0,4%), 9.042 nouvelles entreprises individuelles (-1,4%), et 65.413 micro-entreprises (+1,1%).

Les créations d'entreprises "rebondissent" dans le commerce (+4,9% après -1,9% en juin), "elles repartent à la hausse dans l'enseignement, la santé, l'action sociale" (+2,7% après -0,1%) et continuent leur hausse dans les activités de soutien aux entreprises (+1,8% après +2,5%).

En revanche, "elles se replient dans la construction" (-2,4% après +13,3%) et chutent dans l'industrie (-11,4% après +13,3%).

Sur trois mois, de mai à juillet, le nombre d'entreprises créées (en cumulé) a augmenté de 4,2% par rapport à la même période de l'année précédente, tiré par le commerce (+6.300 créations, dont 2.900 pour la vente à distance sur catalogue spécialisé).

Le secteur de la construction est celui qui enregistre la plus forte baisse (-1.100 créations).

Sur les douze derniers mois, d'août 2024 à juillet 2025, le nombre total d'entreprises créées est "quasi stable" (-0,02%), en glissement annuel, en données brutes.

Les créations d'entreprises individuelles classiques ont chuté (-12,1%), sur douze mois, tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs (+0,9%) ont augmenté tout comme les créations de sociétés (+1,9%).

3 commentaires

  • 10:41

    C'est normal que le nombre de faillites soit haut car, pendant la période Covid, il a été anormalement bas. Il s'agit d'un rattrapage des faillites qui ont été évités par les aides Covid.
    De nombreuses entreprises auraient du disparaitre entre 2020 et 2022 sans la Covid mais elles ont obtenues des aides Covid

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, fait une déclaration à la presse lors de l'université d'été de la centrale syndicale à Boissy-la-Rivière, le 26 août 2025 dans l'Essonne ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Avant la rentrée, des responsables de la CFDT pessimistes et "en colère"
    information fournie par AFP 27.08.2025 10:45 

    Pessimistes pour la rentrée, des responsables de la CFDT réunis mardi à l'université d'été de la première centrale syndicale ont fait part de leur colère face à un gouvernement qui "ne les écoute pas". "Aujourd'hui, nous sommes en colère", a lancé leur cheffe de ... Lire la suite

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino: de retour sur le maillot des Verts
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 10:28 

    (Zonebourse.com) - Casino a annoncé mercredi que son logo ferait son retour sur le maillot des Verts cette saison, même si cela ne concernera que la version dite 'pré-game' des tenues du club de football, c'est-à-dire celles portées lors des échauffement d'avant-match. ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 27.08.2025 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Loïs Serre (g) et Josh Chergui, membres du groupe Trinix, le 22 août 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Porté par "Vaitimbora", tube de l'été, Trinix poursuit son voyage musical
    information fournie par AFP 27.08.2025 10:14 

    Après le tube de l'été "Vaitimbora", Trinix, le duo de DJ au milliard de streams, sort vendredi "Origin", album antidote contre le blues de la rentrée dont les mélodies se répandent par "la magie d'internet". "Aux prémices du projet, on mélangeait le côté un peu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank