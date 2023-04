Les cours baissent, pas les prix : Bruno Le Maire met la pression aux industriels de l'alimentaire face à un constat "révoltant"

Dans un courrier révélé par Les Echos , l'exécutif exhorte supermarchés et fournisseurs industriels de "s'inscrire de façon volontaire" dans une "perspective de renégociation infra-annuelle des contrats" déterminant les conditions de ventes des denrées qui garnissent in fine les rayons des supermarchés.

Bruno Le Maire, le 4 avril 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Après des semaines de négociations tendues, le gouvernement a demandé aux industriels et aux supermarchés de se remettre autour de la table pour faire baisser les prix en rayons "chaque fois que cela sera objectivement justifié", avec en toile de fond l'évolution des cours des matières premières comme des transports, à la baisse depuis plusieurs mois.

Moins longtemps cette situation durera, mieux ce sera pour tout le monde"

Quand ces baisses seront-elles donc répercutées sur les prix à la consommation ? "J'ai du mal à comprendre que les répercussions à la hausse soient immédiates et les répercussions à la baisse prennent plus de temps. Je trouve ça inacceptable et révoltant pour le consommateur", a jugé Bruno Le Maire, mardi 11 avril, à l'antenne d' Europe 1 .

Chaque année, les supermarchés négocient avec leurs fournisseurs les conditions auxquelles ils leur achèteront, pour l'année à venir, leur production qui garnira les rayons des magasins. Les dernières négociations en date, achevées le 1er mars, ont abouti dans la douleur à une hausse moyenne de quelque 10% des prix payés par les supermarchés aux industriels, pour tenir compte de la hausse de leurs coûts de production (énergie, transports, matières premières, emballages...), selon les deux camps.

"Je sais à quel point c'est difficile pour des millions de nos compatriotes de se nourrir correctement. Dans toutes les grandes surfaces, on me dit que les consommateurs font de plus de plus attention, chacun regarde les prix, chacun remplit moins son caddie. Moins longtemps cette situation durera, mieux ce sera pour tout le monde", estime le ministre de l'Econonie.

"Je dis à tous les grands industriels : je suis les cours du blé, ils ont été divisés quasiment par deux en quelques mois. Les cours de l'énergie? Ils ont baissé. Du fret maritime? Ils ont également baissé. Nous souhaitons que ces baisses sur les prix de gros, les prix de transports, se répercutent le plus vite possible dans les prix alimentaires", tonne le ministre, souhaitant des évolutions "avant l'été".

Mi-mars, le président de Système U Dominique Schelcher avait appelé le gouvernement à réformer ce système, souhaitant que la discussion soit "permanente entre producteurs et commerçants pour prendre en compte l'évolution du prix des matières premières".