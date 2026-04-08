Les confidences du ramasseur de balle qui a volé l'antisèche de Donnarumma

Le plus jeune douzième homme de l’histoire. Afan Cizmic, 14 ans , a contribué à la qualification de la Bosnie-Herzégovine en Coupe du monde, en dérobant l’antisèche de Gianluigi Donnarumma pendant la séance de tirs au but .

Le ramasseur de balle, devenu une véritable star dans son pays , s’est confié dans les colonnes de La Gazzetta ce mercredi : « Pendant tout le match, j’ai pensé à la manière dont j’aurais pu aider mes idoles. Ça a été un défi compliqué. Lors du premier tir au point de penalty de Tahirovic, j’ai vu Donnarumma regarder une feuille et la laisser au bord de la surface de réparation . J’ai couru sur le terrain pour la prendre, c’était un choix instinctif et du cœur . Sans penser aux conséquences ni aux jugements. Je voulais seulement faire quelque chose d’utile pour mon pays . » …

CT pour SOFOOT.com