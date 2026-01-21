 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les conducteurs de train espagnols appellent à la grève après des déraillements meurtriers
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:53

(Actualisé tout du long)

Le principal syndicat espagnol des conducteurs de train a appelé mercredi à une grève nationale pour exiger des garanties sur la sécurité de la profession après l'un des plus grands accidents ferroviaires en Europe, suivi d'un second déraillement ayant coûté la vie à un conducteur.

Un train de banlieue a déraillé mardi à Barcelone après l'effondrement d'un mur de soutènement sur les voies lors de fortes pluies, tuant le conducteur et faisant quatre blessés graves. Un troisième déraillement sur le réseau régional de Barcelone a été provoqué par la chute d’un rocher sur la ligne lors de la même tempête, sans faire de blessés, a déclaré l'Adif, l’opérateur du réseau ferroviaire national espagnol.

"Nous allons exiger la responsabilité pénale des personnes chargées d'assurer la sécurité de l'infrastructure ferroviaire", a déclaré le syndicat des conducteurs de train SEMAF dans un communiqué.

Cet accident intervient deux jours seulement après la collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait 42 morts en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.

SEMAF avait averti l'Adif dans une lettre envoyée en août dernier de l’usure sévère de la voie où les deux trains se sont percutés, selon une copie de la lettre consultée par Reuters.

Le syndicat y signalait que des nids-de-poule, des bosses et des déséquilibres dans les lignes électriques aériennes provoquaient des pannes fréquentes et endommageaient les trains sur plusieurs lignes à grande vitesse.

"La grève est motivée par 'l’état émotionnel dans lequel se trouvent actuellement les conducteurs de train à la suite de la mort de deux collègues cette semaine', a déclaré à Telecinco le ministre des Transports Oscar Puente.

Il a ajouté qu’il essaierait de persuader les conducteurs d’annuler leur grève, puisque deux des trois déraillements ont été causés par les conditions météorologiques et n’ont rien à voir avec l’état des voies.

DÉCOUPAGE DU WAGON

Sur le site de l’accident d’Adamuz, les secouristes ont découpé le deuxième wagon du train de l’opérateur public Renfe, qui abritait la cafétéria, afin de vérifier si d’autres corps pouvaient être retrouvés, a annoncé le gouvernement régional d’Andalousie dans un communiqué.

Oscar Puente a déclaré qu’il était possible que les services d’urgence trouvent une victime supplémentaire de l’accident.

"Nous sommes très proches de combler l’écart entre les personnes disparues et le nombre de décès", a-t-il déclaré.

Il a également précisé que le temps entre le déraillement et la collision n’était que de neuf secondes, ne laissant pas aux train le temps de freiner. Les autorités avaient précédemment évalué l’écart à 20 secondes.

Des enregistrements des appels entre le train Iryo et le centre de contrôle à Madrid suggèrent que le conducteur et les passagers des cinq premiers wagons n’ont initialement pas réalisé qu’une collision avait eu lieu, a ajouté Oscar Puente.

Ce n’est qu’après être descendu du train pour l’inspecter et avoir constaté les dommages aux wagons arrière qu’il a passé un autre appel pour demander l’envoi d’ambulances.

L'Adif a annoncé mercredi avoir introduit une nouvelle limitation de vitesse sur la ligne Madrid-Barcelone, un conducteur ayant signalé le mauvais état de la voie sur un tronçon de 78 kilomètres.

(Joan Faus et Sergio Goncalves, Corina Pons et Emma Pinedo; version française Camille Raynaud et Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:23 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, J&J, Halliburton) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16%pour

  • Photo fournie le 30 mars 2025 par la société spatiale allemande Isar Aerospace montrant le lancement de sa fusée "Spectrum", qui a explosé quelques secondes après son décollage, au centre spatial d'Andøya en Norvège ( Isar Aerospace / Brady KENNISTON )
    Report du lancement d'une fusée allemande appelée à muscler la souveraineté spatiale européenne
    information fournie par AFP 21.01.2026 14:19 

    L'allemand Isar Aerospace, pionnier européen des lancements orbitaux, a reporté le lancement prévu mercredi soir de sa fusée Spectrum, appelée à participer à la future souveraineté spatiale européenne, un sujet prioritaire au regard des tensions avec les Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédits: Adobe Stock)
    Johnson & Johnson prévoit un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:13 

    par Michael Erman et Mrinalika Roy Johnson & Johnson JNJ.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, même en tenant compte d'un impact de "centaines de millions de dollars" lié à l'accord sur

  • La couverture totale du réseau fibre et 5G a été décalée à 2035 par les instances européennes. ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Déploiement de la fibre : l'UE épargne les plateformes du financement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.01.2026 14:10 

    L'Union européenne renonce à faire contribuer les géants du numérique à l'investissement des réseaux fibre et 5G. La couverture complète est désormais prévue pour 2035. L'UE a évalué à plus de 200 milliards d'euros les investissements à réaliser pour équiper l'ensemble ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank