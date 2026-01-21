Les conducteurs de train espagnols appellent à la grève après des déraillements meurtriers

(Actualisé tout du long)

Le principal syndicat espagnol des conducteurs de train a appelé mercredi à une grève nationale pour exiger des garanties sur la sécurité de la profession après l'un des plus grands accidents ferroviaires en Europe, suivi d'un second déraillement ayant coûté la vie à un conducteur.

Un train de banlieue a déraillé mardi à Barcelone après l'effondrement d'un mur de soutènement sur les voies lors de fortes pluies, tuant le conducteur et faisant quatre blessés graves. Un troisième déraillement sur le réseau régional de Barcelone a été provoqué par la chute d’un rocher sur la ligne lors de la même tempête, sans faire de blessés, a déclaré l'Adif, l’opérateur du réseau ferroviaire national espagnol.

"Nous allons exiger la responsabilité pénale des personnes chargées d'assurer la sécurité de l'infrastructure ferroviaire", a déclaré le syndicat des conducteurs de train SEMAF dans un communiqué.

Cet accident intervient deux jours seulement après la collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait 42 morts en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.

SEMAF avait averti l'Adif dans une lettre envoyée en août dernier de l’usure sévère de la voie où les deux trains se sont percutés, selon une copie de la lettre consultée par Reuters.

Le syndicat y signalait que des nids-de-poule, des bosses et des déséquilibres dans les lignes électriques aériennes provoquaient des pannes fréquentes et endommageaient les trains sur plusieurs lignes à grande vitesse.

"La grève est motivée par 'l’état émotionnel dans lequel se trouvent actuellement les conducteurs de train à la suite de la mort de deux collègues cette semaine', a déclaré à Telecinco le ministre des Transports Oscar Puente.

Il a ajouté qu’il essaierait de persuader les conducteurs d’annuler leur grève, puisque deux des trois déraillements ont été causés par les conditions météorologiques et n’ont rien à voir avec l’état des voies.

DÉCOUPAGE DU WAGON

Sur le site de l’accident d’Adamuz, les secouristes ont découpé le deuxième wagon du train de l’opérateur public Renfe, qui abritait la cafétéria, afin de vérifier si d’autres corps pouvaient être retrouvés, a annoncé le gouvernement régional d’Andalousie dans un communiqué.

Oscar Puente a déclaré qu’il était possible que les services d’urgence trouvent une victime supplémentaire de l’accident.

"Nous sommes très proches de combler l’écart entre les personnes disparues et le nombre de décès", a-t-il déclaré.

Il a également précisé que le temps entre le déraillement et la collision n’était que de neuf secondes, ne laissant pas aux train le temps de freiner. Les autorités avaient précédemment évalué l’écart à 20 secondes.

Des enregistrements des appels entre le train Iryo et le centre de contrôle à Madrid suggèrent que le conducteur et les passagers des cinq premiers wagons n’ont initialement pas réalisé qu’une collision avait eu lieu, a ajouté Oscar Puente.

Ce n’est qu’après être descendu du train pour l’inspecter et avoir constaté les dommages aux wagons arrière qu’il a passé un autre appel pour demander l’envoi d’ambulances.

L'Adif a annoncé mercredi avoir introduit une nouvelle limitation de vitesse sur la ligne Madrid-Barcelone, un conducteur ayant signalé le mauvais état de la voie sur un tronçon de 78 kilomètres.

(Joan Faus et Sergio Goncalves, Corina Pons et Emma Pinedo; version française Camille Raynaud et Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)