Les concessions ne persuaderont pas la Russie d'arrêter les combats-Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi que faire des concessions à la Russie ne la persuaderait pas de cesser les combats en Ukraine et qu'il était nécessaire d'accroître la pression sur le Kremlin.

"La Russie fait durer la guerre, et par conséquent elle mérite une pression globale plus forte. La Russie refuse d'arrêter les meurtres, et par conséquent elle ne doit recevoir aucune récompense ni bénéfice", a-t-il écrit sur le réseau social X.

"Et il ne s'agit pas seulement d'une position morale – c'est une position rationnelle. Les concessions n'ont pas de pouvoir de persuasion sur un tueur", a ajouté Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a posté ce message à quelques jours d'une rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue Vladimir Poutine, vendredi en Alaska. En prévision de cette rencontre, la Haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, Kaja Kallas, a convoqué une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept lundi.

(Yuliia Dysa; version française Gilles Guillaume)