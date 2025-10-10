Les communistes n'accepteront pas un Premier ministre issu du camp Macron, dit Roussel

Le Parti communiste n'acceptera pas la nomination d'un nouveau Premier ministre issu du camp d'Emmanuel Macron pour poursuivre la même politique, a déclaré vendredi Fabien Roussel à la sortie d'une réunion à l'Elysée organisée par le président de la République avec certaines formations politiques.

"S'il y a ce soir un nouveau Premier ministre qui reste dans le camp d'Emmanuel Macron pour mener la même politique peu ou prou, nous ne pourrons pas l'accepter", a dit le secrétaire national du Parti communiste, jugeant avoir été confronté à un "mur" au cours de cette réunion avec Emmanuel Macron.

