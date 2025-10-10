 Aller au contenu principal
Les communistes n'accepteront pas un Premier ministre issu du camp Macron, dit Roussel
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:38

Le Parti communiste n'acceptera pas la nomination d'un nouveau Premier ministre issu du camp d'Emmanuel Macron pour poursuivre la même politique, a déclaré vendredi Fabien Roussel à la sortie d'une réunion à l'Elysée organisée par le président de la République avec certaines formations politiques.

"S'il y a ce soir un nouveau Premier ministre qui reste dans le camp d'Emmanuel Macron pour mener la même politique peu ou prou, nous ne pourrons pas l'accepter", a dit le secrétaire national du Parti communiste, jugeant avoir été confronté à un "mur" au cours de cette réunion avec Emmanuel Macron.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Emmanuel Macron
