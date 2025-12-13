Les combats continuent entre Thaïlande et Cambodge malgré les déclarations de Trump

La Thaïlande et le Cambodge se sont de nouveau accusés samedi matin de poursuivre les combats le long de leur frontière commune, quelques heures après que le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu entre les deux belligérants.

"Les forces thaïlandaises n'ont pas encore mis fin à leurs bombardements, qui se poursuivent", a déclaré le ministère cambodgien de l'Information.

L'armée thaïlandaise a de son côté accusé le Cambodge de commettre des "violations répétées des règles internationales" en visant des cibles situées dans des zones où se trouvent des civils et en posant des mines terrestres.

Donald Trump a annoncé vendredi après un appel téléphonique avec les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge qu'ils acceptaient tous les deux de mettre fin aux combats et de respecter à nouveau les termes du cessez-le-feu conclu sous son égide en juillet.

Ni le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, ni son homologue cambodgien, Hun Manet, n'ont toutefois mentionné d'accord dans les communiqués publiés après l'appel avec Donald Trump. Anutin Charnvirakul a même indiqué qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu.

Dans un communiqué publié samedi sur Facebook, Hun Manet a déclaré que le Cambodge continuait de rechercher une résolution pacifique des différends, conformément à un accord signé en octobre dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur.

