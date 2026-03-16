Les collectivités locales, actrices majeures de la réindustrialisation

Façade du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, à Bordeaux. (crédit : Adobe Stock)

Alors que le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté et que de nombreuses sociétés industrielles sont en difficulté sur le territoire, l'investissement productif apparaît essentiel pour accroître la compétitivité des entreprises. Avec la dégradation des finances publiques et la forte hausse du déficit public à 5,4% en 2025, l'Etat cherche à faire des économies et demande souvent aux collectivités territoriales de baisser leur budget.

Or, selon le rapport de la Cour des comptes «La Situation des finances publiques» publié au mois de février 2025, les collectivités territoriales ont davantage augmenté leurs dépenses d'investissement que de fonctionnement. En effet, l'évolution en volume des dépenses de fonctionnement s'élève à +1,4% en 2024 contre +5,4% pour les dépenses d'investissement la même année. Dès lors, les collectivités territoriales investissent pour développer le territoire et jouer un rôle central dans le processus de réindustrialisation du pays.

Accroitre la réindustrialisation

L'objectif du gouvernement est d'accroître la réindustrialisation de la France. En 2025, la part de l'industrie dans le PIB représente 9,4% et l'objectif serait de l'augmenter jusqu'à 13% du PIB. C'est une hausse très importante dans un contexte économique dégradé, entre la crise budgétaire, le faible taux de croissance et la concurrence étrangère. Ces deux dernières années, la France compte plus de fermetures d'usines que d'ouvertures.

Ce sont particulièrement les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le secteur industriel qui sont touchées, entreprises souvent très exportatrices à l'international. Ainsi, dès qu'une usine ferme, les conséquences pour le territoire sont colossales : en effet, un emploi détruit dans l'industrie provoque la disparition de trois emplois dans le secteur des services. Ce sont des ménages entiers qui sont touchés par ses fermetures. Les collectivités territoriales sont en première ligne et doivent faire face aux conséquences économiques.

Aménagement des zones industrielles

Dès lors, les collectivités territoriales jouent un rôle central dans le processus de réindustrialisation et du développement de l'emploi industriel. En 2018, le dispositif «Territoires d'industrie» a accompagné 149 territoires labellisés dans sa première phase jusqu'à 2023. Ce programme donnait une place particulière aux acteurs locaux. Les collectivités territoriales (régions, départements, intercommunalités, communes) ont facilité l'implantation des projets industriels et leurs investissements ont permis d'accroître l'attractivité des territoires auprès des investisseurs internationaux ce que l'on constate, chaque année, à travers l'initiative «Choose France».

Enfin, les collectivités travaillent également à l'aménagement des zones industrielles ou d'activités en proposant aux futurs industriels des terrains, des infrastructures, l'accès à l'énergie ou encore les connexions réseaux. Elles jouent un rôle financier à travers l'octroi d'aides à l'innovation et à la transition écologique ou de subvention en complément du plan «France 2030». Les collectivités jouent un rôle également concernant la formation et les compétences indispensables à l'implantation d'un site industriel à travers le financement de la formation professionnelle.

Anne-Sophie Alsif

Invitée du Cercle des économistes

Associée, Cheffe économiste du cabinet conseil BDO France