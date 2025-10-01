Les clubs vont toucher un peu plus de droits TV que prévu avec Ligue 1+
Finalement, des prix honnêtes et le double écran, ça marche plutôt bien.
Les présidents de Ligue 1 ont eu droit à une petite surprise ce lundi lors du collège de L1. Selon L’Équipe , Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media, la filiale business de la Ligue, est venu avec des chiffres un poil plus sexys que prévu pour Ligue 1+. La répartition des droits TV a été revue à la hausse, pas de quoi sabrer le champagne non plus, on reste loin des montants d’avant-crise.…
SF pour SOFOOT.com
