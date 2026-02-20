Un candidat à la présidence du Barça promet le recrutement de Harry Kane
Campagne électorale sous haute tension. Candidat à la présidence du FC Barcelone , Xavier Vilajoana a annoncé , en cas d’élection, sa volonté de recruter l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane.
À moins d’un mois du scrutin prévu le 15 mars, Vilajoana a déclaré à ESPN que le club catalan manquait d’un véritable numéro 9. Il viserait un profil bien précis : « Un avant-centre capable de participer au jeu, mais aussi un tueur dans la surface. » …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
