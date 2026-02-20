 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un candidat à la présidence du Barça promet le recrutement de Harry Kane
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 17:40

Un candidat à la présidence du Barça promet le recrutement de Harry Kane

Un candidat à la présidence du Barça promet le recrutement de Harry Kane

Campagne électorale sous haute tension. Candidat à la présidence du FC Barcelone , Xavier Vilajoana a annoncé , en cas d’élection, sa volonté de recruter l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane.

À moins d’un mois du scrutin prévu le 15 mars, Vilajoana a déclaré à ESPN que le club catalan manquait d’un véritable numéro 9. Il viserait un profil bien précis : « Un avant-centre capable de participer au jeu, mais aussi un tueur dans la surface. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Michael Carrick ne veut pas se prononcer sur les déclarations de Jim Ratcliffe, mais...
    Michael Carrick ne veut pas se prononcer sur les déclarations de Jim Ratcliffe, mais...
    information fournie par So Foot 20.02.2026 18:40 

    Mieux vaut tard que jamais ? Interrogé sur les déclarations de Jim Ratcliffe, le coach de Manchester United, Michael Carrick, a réagi pour la première fois ce vendredi lors de la conférence de presse précédant le match de lundi contre Everton. Au départ, le technicien ... Lire la suite

  • Pablo Pagis et Théo Le Bris racontent leur complicité
    Pablo Pagis et Théo Le Bris racontent leur complicité
    information fournie par So Foot 20.02.2026 18:37 

    À la page, et avec brio. Si le FC Lorient performe autant cette saison, il le doit notamment à Pablo Pagis (7 buts en 23 matchs de Ligue 1) et à la révélation Théo Le Bris , repositionné en piston droit. Les deux compères, formés au club, se sont affirmés au fil ... Lire la suite

  • Habib Beye sans ses adjoints pour ses débuts à l’OM
    Habib Beye sans ses adjoints pour ses débuts à l’OM
    information fournie par So Foot 20.02.2026 18:23 

    Une histoire à la Prison Break . À quelques heures de son premier match à la tête de l’Olympique de Marseille, Habib Beye devrait affronter Brest sans ses adjoints . Selon les informations de L’Équipe , Sébastien Bichard , Olivier Saragaglia et Yann Cavezza n’ont ... Lire la suite

  • « Le racisme est partout » : Pep Guardiola réagit à l’affaire Prestianni-Vinícius
    « Le racisme est partout » : Pep Guardiola réagit à l’affaire Prestianni-Vinícius
    information fournie par So Foot 20.02.2026 17:55 

    Pep est de plus en plus bavard, et tant mieux ! La veille de la rencontre entre Manchester City et Newcastle, Guardiola a réagi sur l’affaire Prestianni-Vinícius. Si tout Le Catalan propose même des solutions : « J’ai dit la semaine dernière que la couleur de notre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank