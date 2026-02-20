Un gardien condamné à 23 ans de prison pour féminicide aligné en Coupe du Brésil

Un gardien condamné à 23 ans de prison pour féminicide aligné en Coupe du Brésil

Ce jeudi soir, l’Associação Desportiva Vasco da Gama, club de l’État d’Acre, a été battu au premier tour de la Coupe du Brésil par le Velo Clube-SP. Mais ses joueurs se sont surtout illustrés pour leurs agissements en dehors du terrain.

Dans les buts de Vasco-AC ce soir-là, le gardien Bruno retrouvait la compétition officielle . Ancien portier de Flamengo, un temps sur les tablettes du Milan, il avait été condamné à 23 ans de prison pour le meurtre d’Eliza Samudio. …

CMF pour SOFOOT.com