Un gardien condamné à 23 ans de prison pour féminicide aligné en Coupe du Brésil
Ce jeudi soir, l’Associação Desportiva Vasco da Gama, club de l’État d’Acre, a été battu au premier tour de la Coupe du Brésil par le Velo Clube-SP. Mais ses joueurs se sont surtout illustrés pour leurs agissements en dehors du terrain.
Dans les buts de Vasco-AC ce soir-là, le gardien Bruno retrouvait la compétition officielle . Ancien portier de Flamengo, un temps sur les tablettes du Milan, il avait été condamné à 23 ans de prison pour le meurtre d’Eliza Samudio. …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer