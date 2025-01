Les cinq duels à suivre durant Brest-Real Madrid

Affiche aussi inédite qu’historique pour le football français, l’opposition Brest-Real Madrid est attendue comme jamais. Présentation de cinq duels à suivre à Roudourou.

→ Marco Bizot-Thibaut Courtois

Ils sont grands, parlent néerlandais et aiment gueuler. Mais Marco Bizot et Thibaut Courtois présentent également des caractéristiques techniques similaires – à quelques lignes de palmarès près. Imposants dans les sorties (aériennes ou au sol) et dotés de réflexes assez impressionnants pour leurs gabarits, les portiers made in Benelux se livreront un combat acharné de surface à surface. Surtout, Bizot peut bomber le torse en regardant la rubrique clean sheet , lui qui en a réalisé six depuis le début de saison, contre neuf pour Courtois. Un écart pas si grand que cela pour le Belge, qui pourrait bien se réduire davantage aux alentours de 23 heures ce mercredi.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com