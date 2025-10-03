Les chiffres du chômage aux Etats-Unis manquent à l'appel avec la paralysie budgétaire

Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 30 septembre 2025 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

La publication du rapport mensuel sur l'emploi en septembre aux Etats-Unis n'a pas eu lieu vendredi en raison de la paralysie budgétaire, une situation privant la première économie mondiale d'un thermomètre majeur.

Le site du service statistiques du ministère américain du Travail (BLS) n'a pas été mis à jour à 08H30 (12H30 GMT) comme de coutume. Un message l'explique par "la suspension des services du gouvernement fédéral".

"Les mises à jour du site reprendront lorsque le gouvernement fédéral reprendra ses activités", est-il ajouté.

Depuis mercredi, faute d'accord sur un budget pour l'Etat fédéral, les Etats-Unis se trouvent en situation de "shutdown", qui conduit à la mise à l'arrêt d'une partie des services publics.

Parmi les nombreuses implications du blocage: la mise au chômage technique des fonctionnaires du BLS et donc l'absence de publication d'indicateurs économiques récurrents.

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren avait appelé jeudi le président Donald Trump à publier malgré tout le rapport sur l'emploi.

Ces données sont très sensibles, surtout depuis que le chef d'Etat républicain a renvoyé, le 1er août, la directrice du BLS après un rapport décevant. Il avait accusée Erika McEntarfer, sans fournir de preuves, d'avoir "manipulé" les chiffres en sa défaveur.

Donald Trump montre à la presse un panneau assurant que les statistiques officielles avaient surévalué les emplois créés sous l'adminstration Biden, le 7 août 2025 à la Maison Blanche ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Le rapport suivant a renforcé l'impression d'un marché du travail en perte de vitesse. Donald Trump a relativisé sa portée.

Le BLS est dirigé provisoirement par l'ancien adjoint de Mme McEntarfer. La Maison Blanche prévoyait de placer l'économiste conservateur EJ Antoni à la tête du service, provoquant un tir de barrage jusque dans son camp. L'exécutif vient de se raviser.

- "A l'aveuglette" -

Les analystes s'attendaient à un taux de chômage stable en septembre, à 4,3%, et à un peu plus de créations d'emplois qu'en août (50.000 contre seulement 22.000 le mois précédent), selon le consensus publié par Trading Economics.

Spécialiste du marché du travail à l'université Cornell et ancienne directrice du BLS (2013-17), Erica Groshen a expliqué à l'AFP que les données pour septembre avaient été collectées, analysées, et que le rapport était prêt à être publié.

Pour la suite, selon elle, "si le shutdown dure très longtemps", les données sur le mois en cours pourraient ne jamais être rassemblées.

"Ce qui se passe, c'est qu'on vole à l'aveuglette et que cela arrive au mauvais moment. L'économie ralentit et nous ne savons pas si cela va déboucher sur une récession", a-t-elle souligné.

Sans donnée officielle, la Fed sera "dans le flou quant à l'état du marché du travail", a remarqué auprès de l'AFP Matthew Martin, d'Oxford Economics.

L'économiste pense que cela va inciter les banquiers centraux américains à ne pas prendre de risque et baisser les taux d'intérêt à la fin du mois, "plutôt que d'attendre et de se rendre compte qu'ils ont pris du retard et doivent les réduire plus fortement par la suite".