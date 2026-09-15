Les chiens sauvages d'Afique parcourent des milliers de kilomètres pour trouver des partenaires - étude

Les lycaons, chiens sauvages d'Afrique, sont capables de parcourir plus de 4.000 km à travers le continent pour trouver des partenaires, selon une nouvelle étude qui suggère que les rares spécimens de cette espèce menacée sont plus interconnectés qu'on ne le pensait auparavant.

L'étude a révélé que trois frères avaient parcouru 4.126 kilomètres en huit mois, ce qui constitue la plus longue dispersion jamais enregistrée pour un mammifère africain.

Publiée dans la revue Ecology, cette étude a suivi des groupes de lycaons se déplaçant sur des milliers de kilomètres à travers la Zambiet et cinq pays limitrophes.

Quatre groupes distincts ont parcouru au total 9.863 km, soit plus du double de la largeur des États-Unis.

"J'étudie les lycaons depuis 1991 et je n'aurais jamais imaginé qu'en 2026, nous serions venus à la conclusion que la plupart des populations en péril de lycaons d'Afrique orientale et australe restent probablement connectées", a déclaré Scott Creel, auteur principal et professeur à l’université d’État du Montana.

Les chiens sauvages vivent en meutes à la hiérarchie stricte, où, en règle générale, seul le couple dominant se reproduit au sein de la meute. Les subordonnés, en particulier les chiens âgés de deux et trois ans, doivent se disperser pour trouver des partenaires et établir de nouveaux territoires.

"Les subordonnés attendent soit de devenir dominants et d'accroître leur valeur inclusive en aidant leurs proches, soit se dispersent à la recherche d'opportunités de reproduction plus immédiates", indique l'étude.

Le Programme zambien pour les carnivores a suivi ces chiens à l'aide de colliers GPS alors qu'ils traversaient à plusieurs reprises des rivières et des routes principales, gravissaient et descendaient l'escarpement de la Grande Vallée du Rift, et contournaient des villes et des lacs.

"Ces chiens nous montrent que la connectivité fonctionne toujours ; nous devons désormais redoubler d'efforts pour la protéger et la renforcer", a déclaré Matt Becker, PDG du Programme, dans un communiqué.

La population humaine de la Zambie a augmenté d'environ 50% depuis 2010, fragmentant ainsi les habitats de la faune sauvage. Bien que près de 40% du territoire soit classé en zone de conservation, les financements dédiés à ces territoires restent très limités.

Les lycaons, classés comme espèce en danger avec environ 6.600 adultes répartis en 39 populations distinctes, sont menacés par la fragmentation de leur habitat, la diminution de leurs proies, les pièges, les maladies et les conflits avec l'homme.

Les recherches suggèrent que la protection des couloirs de migration pourrait transformer la conservation des lycaons à l'échelle du continent.

(Rédigé par Bate Felix Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)