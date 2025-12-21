Les changements européens et ukrainiens au plan US ne renforcent pas les chances de paix, dit le Kremlin

Les modifications apportées par les Ukrainiens et les Européens au projet américain de plan de paix entre l'Ukraine et la Russie n'améliorent pas les chances de trouver une issue au conflit, a déclaré dimanche le Kremlin, cité par l'agence de presse Interfax.

Kirill Dmitriev, émissaire du président russe Vladimir Poutine, poursuit ses discussions à Miami avec des responsables américains, rapporte Interfax.

L'hypothèse d'une réunion trilatérale entre Russie, Etats-Unis et Ukraine n'a pas été évoquée, a dit Iouri Ouchakov, conseiller de Vladimir Poutine pour la politique étrangère, cité par l'agence de presse.

(Rédaction de Moscou, version française Bertrand Boucey)