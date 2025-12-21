 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements européens et ukrainiens au plan US ne renforcent pas les chances de paix, dit le Kremlin
information fournie par Reuters 21/12/2025 à 09:18

Les modifications apportées par les Ukrainiens et les Européens au projet américain de plan de paix entre l'Ukraine et la Russie n'améliorent pas les chances de trouver une issue au conflit, a déclaré dimanche le Kremlin, cité par l'agence de presse Interfax.

Kirill Dmitriev, émissaire du président russe Vladimir Poutine, poursuit ses discussions à Miami avec des responsables américains, rapporte Interfax.

L'hypothèse d'une réunion trilatérale entre Russie, Etats-Unis et Ukraine n'a pas été évoquée, a dit Iouri Ouchakov, conseiller de Vladimir Poutine pour la politique étrangère, cité par l'agence de presse.

(Rédaction de Moscou, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank