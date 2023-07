Les Champs-Élysées parmi les rues mythiques les plus fréquentées d’Europe

Les rues mythiques de l’Europe enterrent définitivement le Covid. Selon une étude publiée par Mytraffic et Cushman & Wakefield, la fréquentation des grandes artères commerciales des capitales européennes a retrouvé ses sommets prépandémie et les a même parfois dépassés.

Sur la plus haute marche du podium : la célèbre Kalverstraat, à Amsterdam. La fréquentation y a augmenté de 30 % entre juin 2021 et mai 2022. Chaque mois, chaque boutique voit passer en moyenne 726 000 visiteurs devant ses portes. Vient ensuite la Gran Via madrilène, dont les commerces enregistrent, eux, 26 % de fréquentation supplémentaire, avec 1 923 000 personnes.

Les Champs-Élysées arrivent en troisième position, avec 15 % de hausse. Un magasin situé sur « la plus belle avenue du monde » voit passer en moyenne 1 009 000 visiteurs devant sa porte chaque année. Un niveau qui en fait aussi la deuxième avenue commerçante la plus fréquentée d'Europe, juste après celle d'Amsterdam.

Le Corso Vittorio Emanuele II, à Milan, et Le Meir d'Anvers enregistrent également de belles performances. Seules la Kurfürstendamm berlinoise et Oxford Street continuent à perdre des visiteurs, avec une baisse respective de la fréquentation de 12 % et 18 %.

L'attractivité des Champs-Élysées au plus haut

L'attractivité de ces rues emblématiques semble ainsi plus forte que jamais. Les commerciaux ne s'y trompent pas : la demande

... Source LePoint.fr