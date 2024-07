Les chaînes C8 et NRJ12 perdent leur fréquence TNT

La chaîne C8 n'aura pas de seconde chance. Sanctionnée à de multiples reprises par l'Arcom, la chaîne de Vincent Bolloré n'a pas été retenue dans la réattribution des quinze fréquences TNT par le régulateur de l'audiovisuel. La chaîne NRJ12 va également perdre sa fréquence TNT, a annoncé l'Arcom ce mercredi 24 juillet. A contrario, selon l'Agence France-Presse (AFP), les chaînes proposées par Ouest-France et Daniel Kretinsky ont été retenues par l'Arcom.

Cette annonce intervient après l'audition en juillet des représentants des 24 projets en lice pour obtenir la (ré)attribution des canaux en jeu. Vont suivre désormais des négociations pour aboutir d'ici à la fin de l'année à de nouvelles conventions plus exigeantes entre l'Arcom et les chaînes retenues, et les autoriser à émettre courant 2025 pour une durée de dix ans maximum.

Europe 1 : les dessous de la guerre entre l'Arcom et Cyril HanounaDes chaînes déjà existantes comme BFMTV, LCI ou encore W9 étaient en concurrence avec de nouveaux prétendants issus de la presse comme L'Express TV, Le Média TV, de la webtélé de gauche radicale éponyme, OF TV ( Ouest-France ) et RéelsTV, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Ces deux derniers projets ont donc été retenus par l'Arcom.

CNews, elle aussi dans le collimateur du gendarme de la télé, conserve sa fréquence.

