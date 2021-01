Les Britanniques tremblent pour l'Eurostar

« Par pitié, faites quelque chose » : tel est le S.O.S. lancé par un groupe de décideurs londoniens au gouvernement britannique pour sauver l'Eurostar de la menace de banqueroute provoquée par le Covid-19. En novembre 2020, le transporteur transmanche avait annoncé que le nombre de passagers entre Londres et Paris ou Bruxelles était tombé de 95 % depuis le confinement annoncé en mars en vue d'enrayer la pandémie.

Au lieu des deux trains par heure à l'heure de pointe, l'Eurostar n'assure plus qu'un seul départ quotidien de la gare Saint-Pancras à destination de Paris et de Bruxelles. Les nouvelles mesures restrictives en vigueur depuis lundi, qui imposent un test Covid et une quarantaine entre cinq et dix jours à l'arrivée au Royaume-Uni ont aggravé la situation de la compagnie. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, ne fait pas mystère de la situation alarmante dans laquelle se trouve Eurostar. « La situation est très critique sur Eurostar », a-t-il déclaré ce mardi 19 janvier au micro de France Inter, appelant à aider cette entreprise de la même manière que les compagnies aériennes ont été aidées.

Farandou, un cheminot dans la tempête

Eurostar est actuellement contrôlé à 55 % par la SNCF, à 5 % par la SNCB belge et le reste appartient à des groupes privés anglo-saxons (fonds de pension ou d'infrastructures). L'État britannique a vendu sa participation de 40 % en 2015 pour 757 millions de

