Les Brestois veulent tirer Benfica plutôt que Paris

L’Europe s’arrête à l’Hexagone.

Après la défaite face au Real Madrid (0-3) mercredi soir à Roudourou, Pierre Lees-Melou a appris en direct que Brest allaient affronter le PSG ou Benfica en barrages de Ligue des champions. Sa première réaction au micro de Canal+ (« Oh putain… »), a été plutôt explicite. Le milieu de terrain, déjà opposé aux Parisiens ce samedi en Ligue 1, n’a aucune envie de croiser une nouvelle fois leur route en C1 : « On espère Benfica, car le PSG, on les connaît, on les joue assez en Ligue 1. Ça serait dommage de tomber contre eux quand même. »…

Propos recueillis par TM à Roudourou, sauf ceux de Pierre Lees-Melou recueillis par Canal+

HG, avec JB pour SOFOOT.com