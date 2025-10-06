Les Bourses européennes ouvrent en repli

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont ouvert lundi dans le rouge, de façon plus accentuée pour la place parisienne, alors que Tokyo a volé la vedette, bondissant de plus de 4% après l'élection d'une future Premier ministre partisane d'un fort soutien à l'économie.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris glissait de 0,68%, Francfort cédait 0,06%, Londres 0,10% ainsi que Milan.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer