Les Bourses européennes ouvrent en repli
information fournie par AFP 06/10/2025 à 09:11

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert lundi dans le rouge, de façon plus accentuée pour la place parisienne, alors que Tokyo a volé la vedette, bondissant de plus de 4% après l'élection d'une future Premier ministre partisane d'un fort soutien à l'économie.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris glissait de 0,68%, Francfort cédait 0,06%, Londres 0,10% ainsi que Milan.

