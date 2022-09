Les bons crus font les bons placements

Le vin est une valeur refuge, mais doit rester un choix de passion. (© Phovoir)

Depuis plus d’une décennie, les meilleurs domaines voient le prix de leurs vins s’envoler. Un investissement souvent rentable. Si les grandes valeurs sont plus chères à l’achat, identifier les futures stars du vignoble est un art subtil. Qui suppose de laisser le temps au temps.

Si votre grand-père a oublié dans son fond de cave une bouteille de romanée-conti 1945, il vous a fait un très beau cadeau. Cela vous permettra d’acheter cet appartement dont vous rêviez depuis des années!

Le dernier flacon millésimé 1945 de ce cru bourguignon, vendu par la maison Sotheby’s, a été adjugé à 558.000 dollars (482.000 euros) le 14 octobre 2018 à New York. S’il ne vous a laissé qu’un musigny grand cru 2006 du Domaine Leroy, vous pourrez plus modestement renouveler votre voiture, ce cru ayant été adjugé 34.100 euros le 4 mai 2022 sur iDealwine.

Ces exemples tiennent du rêve, surtout quand il s’agit de millésime très ancien d’un vin aussi confidentiel que la Romanée-Conti. Situé dans le village de Vosne-Romanée, au cœur de la Côte de Nuits, le domaine de seulement 1,81 ha produit à peine 5.000 bouteilles dans ses meilleures années. Pour en acquérir, il faut s’inscrire sur une liste d’attente et patienter de très nombreuses années avant d'obtenir un seul flacon panaché accompagné d’autres crus du Domaine. Plus le millésime est ancien, plus il devient rare et cher. Une rareté à laquelle échappent les premiers grands crus classés du Médoc.

En effet, les vignobles des Châteaux Margaux et Lafite Rothschild s’étendent respectivement sur 80 et 100 ha, et leur production moyenne oscille entre 120.000 et 150.000 cols. Certes, ces derniers n'atteignent pas tout à fait les