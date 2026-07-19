Les bonnes stats de la finale de Coupe du monde
Le fameux CP vs CM2 de la cour de récré. À l’occasion de la finale du Mondial entre l’Espagne et l’Argentine, plusieurs joueurs vont entrer dans l’histoire.
Messi, Yamal et Cubarsi dans l’histoire
Côté espagnole d’abord, puisque Pau Cubarsi et Lamine Yamal vont intégrer le top 5 des plus jeunes joueurs à débuter une finale de Coupe du monde , aux côtés de Pelé, Mbappé et Giuseppe Bergomi. Yamal devient même le premier teenager à démarrer une finale d’Euro et de Mondial.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer