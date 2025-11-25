Les bonnes raisons qui peuvent faire perdre le PSG contre Tottenham

Le Tottenham de Thomas Frank n’est pas au mieux et se présente au Parc des Princes pour défier le PSG, ce mercredi soir, en Ligue des champions. Mission impossible pour les Spurs ? Voici cinq raisons qui peuvent laisser penser que la réponse est non.

→ S’inspirer de la Supercoupe d’Europe

Il y a trois mois, Tottenham menait face au PSG de Luis Enrique, imbattable, sur son nuage et aussi très diminué physiquement. À la 84 e minute, les Spurs se voyaient déjà soulever un nouveau trophée européen, faire taire les critiques d’outre-Manche et sur le Vieux Continent. Bon, la baraka parisienne avait décidé du contraire. Dans cette défaite, Tottenham avait laissé entrevoir quelques armes potentielles, notamment cette efficacité sur coups de pied arrêtés, une des rares forces des hommes de Thomas Frank avec cette nouvelle hégémonie des longues touches que Tottenham sera ravi d’imposer au Parc.

Puisqu’on est dans les signes, rappelons aussi que Frank avait opté, lors de cette Supercoupe, pour une défense à cinq très compacte, pensée pour exploser en contre. Une formule rangée au placard après cette désillusion… jusqu’à ce week-end, où elle a refait surface lors de la défaite face à Arsenal (4-1). Coïncidence ? Peut-être. Superstition ? Probable. Frank pourrait bien rejouer la carte du pragmatisme, et simplement rappeler à ses joueurs qu’un match dure 90 minutes.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com