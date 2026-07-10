Les Bleus se sont trouvés un surnom cet été

Après les Barjots et les Experts, voici les… Les méchants ! Voici le surnom que se sont attribués les joueurs de l’équipe de France lors de cet été américain. Kylian Mbappé a utilisé l’adjectif pour illustrer une photo de sa bande dans l’avion, après la victoire des Bleus contre la Suède (3-0). Les Bleus se seraient ensuite appropriés le terme, comme le note L’Équipe .

Une troisième demi-finale de Coupe du monde d’affilée

« Méchant » est aussi le titre de quelques musiques de rap. Ce titre est notamment retrouvé chez Niska et Ninho ou L2B. S’ils sont loin de coller à la définition exacte du terme (être mauvais, avoir un penchant à faire du mal, selon le bien documenté CNRTL), les Bleus ont quelques arguments pour bien porter ce qualificatif : deux buts encaissés en six matchs cet été, une solidité énorme et des joueurs offensifs en réussite. Les Bleus jouent ce mardi 14 juillet (21 heures) leur troisième demi-finale de Coupe du monde d’affilée, face à la Belgique ou l’Espagne. Seule l’Allemagne a fait mieux, entre 2002 et 2014.…

UL pour SOFOOT.com