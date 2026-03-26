Les Bleus posent leurs bases face au Brésil

Enthousiasmante en première période, beaucoup moins souveraine en seconde, l'équipe de France s'est tout de même imposée face au Brésil (1-2), dans le drôle de cadre américain qui décorera son été.

Brésil 1-2 France

Buts : Bremer (78 e ) pour le Brésil // Mbappé (32 e ) & Ekitiké (65 e ) pour la France

On ne sait pas vraiment s’il est bleu ou vert, on ne même pas si on aura la chance de le voir étrenné entre juin et juillet, mais il aura au moins porté les Bleus vers un succès que l’on dira de gala : sous un nouveau maillot ayant écrit le storytelling de sa semaine, l’équipe de France s’est payé le Brésil (1-2) , à Boston, plus dans la douleur que prévu.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com