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La France jouera contre la Bolivie ou l'Irak cet été
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 01:11

La France jouera contre la Bolivie ou l'Irak cet été

La France jouera contre la Bolivie ou l'Irak cet été

Bolivie 2-1 Suriname

Buts : Paniagua (72 e ) et Miguelito (80 e , SP) pour les Boliviens // van Gelderen (48 e ) pour les Surinamais

Et ça Paz. Bien que menée par une surprenante équipe du Suriname, la Bolivie a fait respecter les cinquante places d’écart entre les deux nations au classement FIFA (2-1) . La Verde doit désormais affronter l’Irak, en finale de barrage, pour savoir s’il peut voir son premier Mondial depuis 1994. Le vainqueur de cette rencontre sera dans le groupe I à la coupe du monde. C’est le groupe du Sénégal, de la Norvège et de la France.…

UL pour SOFOOT.com

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