Les Bleuettes débutent parfaitement leur Mondial
Cocorico !
Éliminée aux portes de la finale de l’Euro en mai, les Bleuettes ont parfaitement lancé leur Coupe du monde U17. Les joueuses de Mickaël Ferreira ont surclassé les Samoa (4-2) à Rabat (Maroc). Les Françaises n’ont pas trainé pour prendre l’avantage puisque Camille Marmillot a ouvert le score dès la deuxième minute avant que Thais Gallias ne s’offre un doublé (19ᵉ, 33ᵉ). Loin d’être résignées, les Samoanes ont réduit l’écart avant la mi-temps avant de revenir à un petit pion des Bleuettes grâce à une réalisation de Makea Leonard (51ᵉ).…
TM pour SOFOOT.com
