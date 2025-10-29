Les Bleuettes clouent le bec de l'Espagne

No pasarán .

L’équipe de France féminine a résisté à la tornade espagnole mercredi en huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 . Les Bleuettes ont serré les dents pendant 90 minutes pour tenir le 0-0 face à un adversaire qui venait de marquer 12 buts en trois matchs. La gardienne de Montpellier Lauryne Chevray a tenu la baraque dans le temps réglementaire, et le staff a choisi de lancer Nell Poye pour finir le travail lors de la séance de tirs au but . Un pari payant puisque la portière de Reims a repoussé les tentatives de Silvia Cristobal et Celia Gomez, permettant aux Bleuettes de s’imposer 5-4 dans l’exercice . Le séjour au Maroc va donc se prolonger, avec un quart de finale face aux Pays-Bas dimanche.…

QB pour SOFOOT.com