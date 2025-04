Les bienfaits insoupçonnés de la tendresse sur la santé

Les gestes d'affection, qu'il s'agisse d'un câlin chaleureux ou d'un baiser passionné, ont longtemps été perçus comme de simples marques d'amour. Aujourd'hui, la recherche scientifique établit que ces interactions physiques possèdent de nombreuses et surprenantes vertus pour notre santé.

De très nombreuses études mettent en lumière l'effet bénéfique des câlins sur le stress. Lorsque l'on prend dans ses bras un être cher, le corps libère de l'ocytocine, « l'hormone de l'amour », qui aide à diminuer les niveaux de cortisol (hormone du stress). Selon une étude publiée dans Plos One, recevoir régulièrement des câlins peut contribuer à une meilleure gestion du stress quotidien.

Une autre recherche nous révèle que les câlins semblent également favoriser la santé cardiovasculaire – en particulier chez les femmes – en abaissant la tension artérielle et en modulant le rythme cardiaque. Embrasser augmente la fréquence cardiaque et conduit à une dilatation des vaisseaux, provoquant ainsi une augmentation du flux sanguin et une baisse de la tension artérielle. Sur le plan cardiovasculaire, les embrassades fréquentes peuvent même améliorer le taux de cholestérol selon cette étude.

En outre, un article souligne que les câlins renforcent la réponse immunitaire et pourraient même limiter la gravité des infections. Une autre étude suggère que l'échange de salive est susceptible de