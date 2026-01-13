Les banquiers centraux mondiaux défendent Jerome Powell après la menace de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Powell menacé d'inculpation pour la rénovation du siège de la Fed

*

Déclaration de soutien au chef de la Fed signée par 11 pairs

*

Les dirigeants de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada figurent parmi les signataires

*

Trump a fait pression sur la Fed pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt

(Ajoute le contexte au paragraphe 4, les sources sur la coordination de la déclaration aux paragraphes 7-12)

Les chefs des banques centrales du monde entier se sont alignés pour soutenir le président de la Réserve fédérale Jerome Powell mardi, publiant une déclaration de solidarité sans précédent après que l'administration Trump l'a menacé d'une mise en accusation criminelle.

Powell a été menacé de mise en accusation en raison du témoignage qu'il a donné au Congrès l'été dernier au sujet de la rénovation du siège de la Fed, qu'il a qualifié de "prétexte" pour gagner l'influence présidentielle sur les taux d'intérêt.

"Nous sommes entièrement solidaires du système de la Réserve fédérale et de son président Jerome H. Powell", ont déclaré les banquiers centraux dans un rare communiqué commun.

L'indépendance vis-à-vis de l'influence du gouvernement a été le fondement essentiel des banques centrales modernes et est restée la norme incontestée pour les plus grandes institutions du monde jusqu'à ce que le président américain Donald Trump commence à exiger des taux plus bas et à faire pression sur les différents décideurs politiques.

UN SOUTIEN SANS PRÉCÉDENT

Les dirigeants de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Canada et de huit autres institutions ont déclaré que Powell avait agi avec intégrité et que l'indépendance des banques centrales était cruciale pour maintenir la stabilité des prix et des marchés financiers.

"L'indépendance des banques centrales est la pierre angulaire de la stabilité des prix, des finances et de l'économie dans l'intérêt des citoyens que nous servons", indique le communiqué.

Des sources proches du processus ont déclaré que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a signé au nom des 21 banques centrales de la zone euro, a été le principal moteur de la réponse commune, tandis que Pablo Hernandez de Cos, le directeur général de la Banque des règlements internationaux (BRI), un organisme qui chapeaute les banques centrales, s'est chargé d'une grande partie des démarches pour obtenir l'adhésion des gouverneurs individuels.

La BCE et la BRI se sont refusées à tout commentaire.

Parmi les autres signataires figurent les dirigeants des banques centrales de Suède, du Danemark, de Suisse, d'Australie, de Corée du Sud, du Brésil et de France, ainsi que des hauts fonctionnaires de la BRI.

La Banque du Japon est notablement absente de la liste.

Un porte-parole de la BOJ a déclaré que la banque s'abstenait de tout commentaire sur l'action des autres banques centrales.

Une source proche du processus a déclaré que la BOJ avait initialement exprimé son soutien à la déclaration commune, mais qu'elle n'était pas encore prête à la signer. La liste n'est cependant pas considérée comme définitive et les banquiers centraux peuvent encore ajouter leur nom, selon plusieurs sources.

CRAINTES D'UNE HAUSSE DE L'INFLATION

L'enquête américaine sur Powell a déjà suscité des critiques de la part du monde de la finance, mais aussi de certains membres clés du parti républicain de Trump.

Les banquiers centraux craignent que l'influence politique sur la Fed n'érode la confiance dans l'engagement de la banque à atteindre son objectif d'inflation. Cela entraînerait une hausse de l'inflation et une volatilité des marchés financiers mondiaux.

Les États-Unis étant l'économie dominante du monde, ils exporteraient probablement cette inflation plus élevée via les marchés financiers, ce qui rendrait plus difficile pour les autres banques centrales de maintenir les prix stables.

"Il est donc essentiel de préserver cette indépendance, dans le plein respect de l'État de droit et de la responsabilité démocratique", a déclaré le groupe de banquiers centraux.