Les banques de la Réserve fédérale de Dallas et de New York s'apprêtent à lancer une enquête pilote sur le marché du crédit privé

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Les banques de la Réserve fédérale de Dallas et de New York prévoient de lancer une enquête pilote sur le marché du crédit privé à l'issue du troisième trimestre de cette année, a indiqué mercredi la Réserve fédérale de New York dans un communiqué.