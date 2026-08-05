Les banques de la Réserve fédérale de Dallas et de New York s'apprêtent à lancer une enquête pilote sur le marché du crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les banques de la Réserve fédérale de Dallas et de New York prévoient de lancer une enquête pilote sur le marché du crédit privé à l'issue du troisième trimestre de cette année, a indiqué mercredi la Réserve fédérale de New York dans un communiqué.
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