Les banques centrales mondiales travaillent sur une déclaration en solidarité avec Powell de la Fed, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des éléments de contexte tout au long de l'article)

Les responsables des banques centrales mondiales travaillent sur une déclaration pour exprimer leur soutien au président de la Réserve fédérale Jerome Powell après que l'administration Trump a ouvert une enquête criminelle à son encontre, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une personne familière avec le sujet.

La déclaration commune, qui sera ouverte à la signature de toutes les banques centrales, devrait être publiée sous la bannière de la Banque des règlements internationaux, a indiqué le rapport, ajoutant qu'elle pourrait être publiée dès mardi.

La Banque des règlements internationaux est un organisme qui chapeaute les banques centrales et qui est souvent considéré comme la banque centrale des banques centrales du monde.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. La BRI et la Réserve fédérale américaine n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère américain de la Justice a émis des citations à comparaître la semaine dernière à propos des commentaires que M. Powell a faits au Congrès l'été dernier sur les dépassements de coûts d'une rénovation de 2,5 milliards de dollars du siège de la banque centrale à Washington.

La décision de l'administration Trump a suscité la condamnation d'anciens dirigeants de la Fed et un concert de critiques de la part de membres clés du Parti républicain de M. Trump, lundi, après une réprimande publique inhabituellement vive de M. Powell, qui a qualifié cette décision de "prétexte" pour gagner l'influence présidentielle sur les taux d'intérêt.