Les banques centrales mondiales préparent une déclaration de solidarité avec Jerome Powell, président de la Fed, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les responsables des banques centrales mondiales travaillent sur une déclaration pour exprimer leur soutien au président de la Réserve fédérale Jerome Powell après que l'administration Trump a ouvert une enquête criminelle à son encontre, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une personne familière avec le sujet.

La décision de l'administration Trump a suscité la condamnation d'anciens chefs de la Fed et un concert de critiques de la part de membres clés du Parti républicain de Trump lundi, à la suite d'une réprimande publique inhabituellement vive de Powell qualifiant la démarche de "prétexte" pour gagner l'influence présidentielle sur les taux d'intérêt.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.