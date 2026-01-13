 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les banques centrales mondiales préparent une déclaration de solidarité avec Jerome Powell, président de la Fed, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les responsables des banques centrales mondiales travaillent sur une déclaration pour exprimer leur soutien au président de la Réserve fédérale Jerome Powell après que l'administration Trump a ouvert une enquête criminelle à son encontre, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une personne familière avec le sujet.

La décision de l'administration Trump a suscité la condamnation d'anciens chefs de la Fed et un concert de critiques de la part de membres clés du Parti républicain de Trump lundi, à la suite d'une réprimande publique inhabituellement vive de Powell qualifiant la démarche de "prétexte" pour gagner l'influence présidentielle sur les taux d'intérêt.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

Banques centrales
Banque mondiale
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'échappent des cheminées industrielles à Toulouse, le 14 janvier 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    En France, la réduction des émissions de gaz à effet de serre patine
    information fournie par AFP 13.01.2026 10:55 

    La baisse des émissions de gaz à effet de serre a marqué le pas en France l'an dernier, avec un recul estimé à seulement 1,6%, près de trois fois moins que le rythme nécessaire pour tendre vers la neutralité carbone. Comme l'Allemagne et d'autres pays riches, la ... Lire la suite

  • Marine Le Pen espère "être entendue" avant le début de son procès en appel
    Marine Le Pen espère "être entendue" avant le début de son procès en appel
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 10:32 

    Marine Le Pen se dit dans "un état d'esprit d'espérance" avant l'ouverture de son procès en appel. La cheffe de file du RN réagit dans la Salle des Pas Perdus de l'Assemblée nationale. Avec le Rassemblement national et onze autres prévenus, Marine Le Pen joue son ... Lire la suite

  • Le festival afro-brésilien du Reinado célébré au Brésil
    Le festival afro-brésilien du Reinado célébré au Brésil
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 10:31 

    Un festival afro-brésilien traditionnel anime les rues d'Ouro Preto, au Brésil. Il rend hommage à Notre-Dame du Rosaire, à Sainte Iphigénie, à Saint Benoît et à Chico Rei — un roi congolais réduit en esclavage par les Portugais.

  • Super Match Hyundai Card - Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner
    Tennis-Sinner vise un troisième sacre consécutif à l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 13.01.2026 10:31 

    par Shrivathsa Sridhar Jannik Sinner revient à l'Open d'Australie, à partir de dimanche, avec l'objectif de remporter un troisième titre consécutif et d'imposer sa suprématie sur le premier ‍Grand Chelem de l'année à l'instar de celle de Novak Djokovic dans le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank