Les banques centrales marquent une pause, mais d'autres hausses sont à prévoir

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* La Fed maintient ses taux inchangés et met en garde contre une inflation élevée

* La BCE maintient ses taux inchangés, Christine Lagarde annonce son départ anticipé

* Les principales banques centrales laissent entrevoir de nouvelles hausses de taux

par Sophie Kiderlin et Stefano Rebaudo

Les grandes banques centrales ont marqué une pause dans leurs hausses de taux cette semaine, mais elles sont loin d’en avoir fini, alors que les prix de l’énergie avoisinent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs mois et qu’aucune issue au conflit au Moyen-Orient n’est en vue.

La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ont toutes deux maintenu leurs taux inchangés cette semaine, mais ont laissé entendre que, l’inflation étant supérieure à l’objectif, elles avaient encore du pain sur la planche. La BCE est également sous les feux de l’actualité, la présidente Christine Lagarde ayant annoncé qu’ elle quitterait ses fonctions plus tôt que prévu .

La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés en fin de semaine, mais les réunions des banques centrales de la semaine prochaine devraient donner lieu à des hausses, notamment de la part de la Banque d’Angleterre, qui procédera à sa première hausse de 2026.

Voici où en sont les banques centrales des dix principales économies développées, classées par ordre décroissant de taux directeur.

1/ AUSTRALIE

La Banque de réserve d’Australie a relevé ses taux d’intérêt à quatre reprises cette année.

Sa prochaine décision de politique monétaire est prévue le 3 novembre, et les marchés estiment qu’il y a de fortes chances pour qu’une nouvelle hausse soit décidée, sous l’effet d’un chiffre d’inflation élevé et des déclarations bellicistes de la gouverneure Michele Bullock.

2/ NORVÈGE

La Norges Bank se réunira également la semaine prochaine après avoir pris les marchés au dépourvu avec une hausse en mai et avoir réitéré cette mesure en septembre , tout en laissant la porte ouverte à un nouveau resserrement.

Son inflation sous-jacente annuelle s’est maintenue à 3,0 % en septembre, soit légèrement au-dessus de la prévision de 2,9 % de la banque centrale.

3/ ÉTATS-UNIS

La Réserve fédérale a laissé ses taux inchangés mercredi, à la veille des élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine, tout en attendant de nouvelles données sur l’inflation, qui "est restée élevée".

Le président Donald Trump a appelé à plusieurs reprises à des baisses de taux et a récemment accusé les décideurs politiques d’être "hostiles" et "partisans" après la hausse des taux de septembre. Le président de la Fed, Kevin Warsh , a rejeté ces accusations, soulignant l’indépendance de la banque centrale.

Les opérateurs tablent sur une probabilité de 80 % d’une hausse en décembre et prévoient au moins une, voire probablement deux, nouvelles hausses en 2027.

4/ ROYAUME-UNI

La Banque d’Angleterre n’a pas relevé ses taux cette année jusqu’à présent, mais cela devrait changer la semaine prochaine.

Les marchés anticipent presque entièrement une hausse, étayée par des données récentes, notamment une inflation en septembre plus forte que prévu et une accélération de la croissance des salaires .

Le gouverneur Andrew Bailey avertit depuis longtemps que plus les prix de l’énergie restent élevés, plus la probabilité d’une hausse augmente.

5/ NOUVELLE-ZÉLANDE

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a créé la surprise mercredi en maintenant son taux directeur de référence à 2,75 % à l’issue d’un vote serré, au lieu de le relever pour la troisième fois consécutive.

La gouverneure Anna Breman a déclaré jeudi que les chances que la banque relève son taux directeur en décembre étaient "élevées "

Les marchés estiment cette probabilité à environ 80 %.

6/ ZONE EURO

La Banque centrale européenne a adopté une position que les acteurs du marché jugent "restrictive", en laissant les taux inchangés tout en avertissant que les risques d’inflation augmentaient.

Le défi le plus immédiat de la banque centrale est la forte hausse de la prime de risque sur la dette française, alimentée par les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant le poids de la dette du pays et l’incertitude quant à sa trajectoire budgétaire

La présidente Christine Lagarde a démissionné jeudi afin de pouvoir s’impliquer dans les questions politiques en France et à l’échelle mondiale.

7/ CANADA

La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur pour la première fois depuis plus de trois ans, comme largement anticipé, mais le gouverneur Tiff Macklem a déclaré que la politique monétaire restait légèrement accommodante.

La banque centrale a relevé son taux de 25 points de base, le portant à 2,5 %, un niveau qui reste inférieur aux 2,75 % que la Banque du Canada estime ne constituer ni une politique restrictive ni une politique expansionniste pour l’économie.

La Banque du Canada a également revu à la hausse ses prévisions d’inflation pour 2027, les portant à 3,1 % contre les 2,0 % prévus en juillet.

8/ SUÈDE

La Riksbank suédoise, longtemps dans le camp des "colverts", semble désormais se diriger vers une hausse des taux, les marchés estimant à environ 80 % la probabilité d’une telle mesure la semaine prochaine.

Le gouverneur de la banque centrale suédoise a déclaré en début de mois qu’il existait de solides arguments en faveur d’une hausse , l’économie affichant des résultats meilleurs que prévu et le risque de dépassement de l’inflation par rapport à son objectif s’étant accru.

9/ JAPON

La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine.

Toutefois, la banque centrale devrait signaler qu’elle est prête à continuer de relever le coût de l’emprunt, et des sources ont indiqué à Reuters qu’elle pourrait également revoir à la hausse ses prévisions d’inflation . Des données récentes ont mis en évidence une intensification des pressions sur les prix .

Les marchés n’anticipent toutefois pas pleinement une nouvelle hausse de la part de la Banque du Japon avant janvier 2027.

10/ SUISSE

La Banque nationale suisse (SNB) devrait maintenir son taux directeur à 0 % au cours des prochains mois. Le compte-rendu de sa réunion de septembre a révélé que les décideurs estimaient que les conditions monétaires étaient "appropriées" pour maintenir l’inflation dans sa fourchette cible à moyen terme.

La faiblesse des rendements devrait empêcher le franc suisse de s'apprécier trop fortement, même si les tensions géopolitiques ont souvent poussé les investisseurs vers des valeurs refuges en 2026.